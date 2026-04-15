ASEICA y SEOM llaman a la implementación progresiva de biopsia líquida por ahorro y ser "menos invasiva" y más precisa

ASEICA y SEOM llaman a implementación progresiva de biopsia líquida por ahorro y ser "menos invasiva" y más precisa - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han hecho un llamamiento a la implementación progresiva de la biopsia líquida en España, ya que es más precisa y "menos invasiva" para el paciente, como ha indicado el secretario científico de esta última organización, el doctor Rodrigo Sánchez-Bayona, y supone un ahorro de costes, según ha afirmado la vocal de la primera de ellas, la doctora Noelia Tarazona.

Mediante esta técnica, es posible obtener información diagnóstica del cáncer "bastante completa" en "2-3 semanas", mientras que, con la tradicional, "la ventana de tiempo" alcanza las "cuatro semanas", ha explicado Sánchez-Bayona, quien también ha ahondado en que esta herramienta consiste "en una analítica de sangre" que se procesa "con técnicas específicas". "Podemos extraer ese material genético y nos da información de mutaciones del tumor", ha divulgado, para añadir que las células tumorales "liberan material genético en la sangre".

De esta manera se ha expuesto con motivo de la presentación -en el marco de la celebración, este martes, 21 de abril, del Día Mundial de la Innovación en Cáncer- de recomendaciones para la incorporación de la biopsia líquida en la práctica clínica lo que, según este experto, "puede sonar hasta a ciencia ficción y ese es el triunfo de la innovación".

Entre las ventajas de la biopsia líquida se encuentran la posibilidad de detectar mecanismos de resistencia a los tratamientos y anticipar recaídas antes de que sean visibles mediante técnicas de imagen convencionales.

Sánchez-Bayona ha citado otras con respecto a la biopsia tradicional, y es que en esta última es necesario saber "el sitio concreto donde está el tumor". "¿Hasta qué punto sabes cómo está toda la enfermedad?", se ha preguntado, respondiendo que, con la biopsia líquida, se es "capaz de capturar mejor esa heterogeneidad".

"En la convencional, necesitas recursos como el radiólogo y el patólogo", y "capacitación en Oncología molecular", ha continuado, para agregar que es un "avance grande". No obstante, "tiene todavía recorrido por hacer hasta que lleguemos al 100 por cien de implementación y validación en todos los cánceres", ha explicado, ante lo que Tarazona ha destacado tumores concretos en los que sí hay evidencia de su necesaria utilización.

EVIDENCIA EN CÁNCER DE COLON, ENFERMEDAD AVANZADA Y PATOLOGÍA METASTÁSICA

En concreto, esta última experta ha afirmado que "en cáncer de colon en estadio II localizado" ya se han comprobado sus beneficios, a lo que ha unido la "enfermedad avanzada", en la que es especialmente útil para identificar alteraciones moleculares en tiempo real, y la "enfermedad metastásica", donde facilita la detección de alteraciones moleculares accionables y la selección de tratamientos dirigidos o el acceso a ensayos clínicos.

La biopsia líquida "es capaz de detectar ADN tumoral circulante", lo que ofrece una visión global y dinámica de la enfermedad y aporta información pronóstica relevante para tomar mejores decisiones clínicas, ha proseguido, tras lo que ha manifestado que los ensayos clínicos han constado la utilidad de esta herramienta "sin complicaciones".

Sin embargo, Tarazona ha destacado que existen también "inconvenientes", como que "la aplicación técnica está en investigación para muchas aplicaciones". Además, es "muy sensible" y puede traducirse en "no beneficio real para el paciente", ha puesto de manifiesto.

Para su implementación generalizada, que no se ha producido en ningún país hasta la fecha, ha afirmado que son necesarios "estudios de coste efectividad", ya que la misma "depende de las Consejerías de las comunidades autónomas". "El coste es de alrededor de 3.000 euros la primera muestra y 2.000 euros las muestras sucesivas", ha informado, tras lo que ha insistido en que sería una medida eficiente, y es que ha pedido no olvidar "los costes indirectos" del cáncer".

De cualquier forma, la biopsia líquida "va adquiriendo cada vez más protagonismo" en el "diagnóstico de última generación de cáncer", ha asegurado el presidente de SEOM, el doctor Javier de Castro, quien ha explicado que el objetivo es "tener la oportunidad de ofrecer las mejores opciones de tratamiento, las más innovadoras", para lo que es necesario "la mejor opción diagnóstica". Por ello, ha celebrado que esta "está llegando a la practica asistencial".

NO HAY DATOS DE SU IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA

No obstante, ha indicado que "no hay cifras" en relación con la implementación en España, aunque "la mayoría de hospitales sí que tienen acceso a un estudio genético". "La investigación está creciendo de manera tan exponencial que la incorporación a la práctica asistencial siempre va a ser más lenta", ha afirmado, mientras que el presidente de ASEICA, el doctor Rafael López, ha declarado que no se tiene que incorporar "en todos los hospitales", pero "sí en todos los pacientes".

La meta es "que España sea pionera en la incorporación de la biopsia líquida", algo que "va a mejorar el conocimiento" y "los resultados clínicos en los pacientes", ha manifestado el máximo representante de esta asociación, que ha sostenido también que "hay una necesidad clínica imperiosa de conocer más el tumor para poder atacarlo y controlarlo de alguna forma con cirugía o fármacos".

López, quien considera "impresionante" este avance, ha señalado que "hay que acelerar" su uso, pero siempre "priorizando las utilidades clínicas". Sin embargo, ha indicado que es una tecnología "compleja" que precisa de "un aprendizaje muy importante", por lo que aboga por su concentración "en algunos sitios", ya que "es más fácil mandar un tubo de sangre que montar un laboratorio que se va a quedar obsoleto en nada".

Ante todo este panorama, SEOM y ASEICA han recomendado la estandarización de los procedimientos de análisis y validación, la inclusión en guías clínicas nacionales e internacionales, la creación de comités moleculares multidisciplinares, el impulso de ensayos clínicos que consoliden su impacto clínico y garantizar el acceso equitativo para todos los pacientes.