ASACO reivindica el bienestar íntimo de las mujeres con cáncer ginecológico

Imagen de la jornada. - ASACO

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario y Ginecológico (ASACO) ha reivindicado el bienestar íntimo de las mujeres con cáncer ginecológico, una cuestión que puede verse afectada tanto por la propia enfermedad como por sus tratamientos.

ASACO ha conmemorado una nueva edición del Día Mundial de los Cánceres Ginecológicos (World GO Day) con distintas actividades dirigidas a mejorar el conocimiento sobre estas enfermedades y abordar cuestiones que afectan directamente a la vida de las mujeres durante y después de los tratamientos.

Durante el 'webinar' 'Vida íntima y suelo pélvico', se han abordado los cambios que pueden producirse en la sexualidad, el dolor, la recuperación después de los tratamientos y el papel del suelo pélvico y de la fisioterapia.

Entre los principales mensajes de la sesión, las especialistas han recordado que la sexualidad puede cambiar después de un cáncer, pero no desaparece, y que no existe una fecha única para retomar la actividad sexual después de los tratamientos, ya que deben tenerse en cuenta tanto la cicatrización como la situación y las sensaciones de cada mujer.

El encuentro ha incidido especialmente en que el dolor no debe normalizarse, ya que puede responder a causas que pueden ser evaluadas y tratadas. También se ha tratado el cuidado del suelo pélvico, que necesita tanto fuerza como capacidad de relajación, y el papel de la fisioterapia para mejorar la función, el confort y la calidad de vida.

La sesión ha concluido con un mensaje dirigido directamente a las pacientes: preguntar y hablar de sexualidad también forma parte de la atención oncológica. La recuperación del bienestar, han señalado las especialistas, debe entenderse como un proceso individual y no como una meta que deba alcanzarse en un momento determinado.

EJERCICIO, SUELO PÉLVICO Y CALIDAD DE VIDA

Asimismo, ASACO ha lanzado la segunda edición de 'La Anatomía Olvidada', una iniciativa digital que nació para llamar la atención sobre el desconocimiento que todavía existe en torno a la anatomía femenina y los cánceres ginecológicos.

Bajo el lema 'La Anatomía Olvidada 2: aún queda mucho que aprender', ASACO ha propouesto un nuevo test virtual que permite comprobar, en menos de tres minutos, qué conocen los ciudadanos sobre anatomía femenina, salud y cánceres ginecológicos. Sus contenidos han sido revisados por el doctor José Luis Sánchez Iglesias, ginecólogo oncólogo y presidente de ONCOSEGO.

La iniciativa conecta directamente con uno de los mensajes centrales del World GO Day de este año: hablar con naturalidad del cuerpo femenino, conocer los factores de riesgo y reconocer signos y síntomas son herramientas necesarias para combatir el estigma que todavía acompaña a estas enfermedades. ESGO y ENGAGe señalan que romper estos tabúes facilita que las mujeres puedan hablar de sus síntomas y buscar información y atención cuando la necesitan.

"Es fundamental que todas las mujeres estemos educadas en cuanto a nuestro aparato genital y las funciones de cada uno de sus órganos. Esto ayuda a prevenir enfermedades aún muy desconocidas y a facilitar un posible diagnóstico para el que no existe prevención o cribado, como es el caso del cáncer de ovario. Es necesario que acudamos a nuestras revisiones ginecológicas puntualmente, que pongamos todos los medios a nuestro alcance para prevenir estos cánceres. El abordaje de los cánceres ginecológicos debe realizarse en centros expertos y la atención a la calidad de vida de las pacientes debe ser una prioridad", ha explicado la presidenta de ASACO, Charo Hierro.

MÁS DE UN MILLÓN DE NUEVOS DIAGNÓSTICOS CADA AÑO

Según informa ASACO, los cánceres ginecológicos comprenden distintos tumores que se originan en los órganos reproductivos femeninos; es decir, los cánceres de ovario, endometrio o útero, cérvix, vagina y vulva, además de otros tumores menos frecuentes.

En España, se diagnostican unos 12.300 casos de cánceres ginecológicos anualmente. Siendo el de mayor incidencia el cáncer de endometrio, seguido por el de ovario y el de cérvix.

El World GO Day fue puesto en marcha por ESGO y ENGAGe en 2019 y alcanza en 2026 su octava edición. Según los datos difundidos por la organización, actualmente más de tres millones de mujeres viven con alguno de estos cánceres y se producen más de un millón de nuevos diagnósticos cada año. Las estimaciones de GLOBOCAN Cancer Tomorrow citadas por la campaña internacional sitúan esa cifra por encima de los dos millones anuales en 2050.

El lema de este año, 'Support Not Stigma', reclama avanzar desde la sensibilización hacia un apoyo efectivo a las mujeres afectadas y romper los silencios que todavía existen alrededor de la salud ginecológica, la sexualidad, los cambios corporales y las consecuencias de la enfermedad.