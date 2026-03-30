Arranca COMPASS, un proyecto europeo que busca reducir los riesgos cardiovasculares de pacientes con cáncer

Imagen de la reunión de COMPASS en Londres. - COMPASS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consorcio COMPASS (Cardio-Oncology Multidisciplinary Patient ASsistance Solution), cuyo objetivo es desarrollar soluciones innovadoras para fortalecer los servicios de cardio-oncología, ha dado oficialmente inicio al proyecto con una reunión en Londres (Reino Unido).

Durante la cita, los socios han alineado objetivos y planes de trabajo y han sentado las bases de su colaboración. Este encuentro ha marcado el punto de partida de COMPASS, aunando la experiencia de todo el consorcio para impulsar la innovación en cardio-oncología apoyada en inteligencia artificial.

Durante los próximos cinco años, el proyecto buscará reforzar la atención oncológica en Europa, mejorar la detección temprana y aumentar la calidad de vida de las personas que conviven con el cáncer y de quienes lo han superado. Financiado en el marco de la Innovative Health Initiative (IHI), una asociación público-privada europea, y coordinado académicamente por el King's College London y a nivel industrial por GE HealthCare, COMPASS reúne a más de 60 socios de 25 países -incluyendo hospitales, centros de investigación, universidades, empresas MedTech, pymes y organizaciones de pacientes-.

Con un presupuesto total superior a 50 millones de euros, COMPASS proporcionará a pacientes y profesionales sanitarios mejores herramientas para comprender, detectar precozmente y gestionar los problemas cardíacos derivados de los tratamientos contra el cáncer.

"Desde GE HealthCare estamos orgullosos de liderar COMPASS a nivel industrial, uniendo fuerzas con expertos académicos y clínicos de primer nivel para mejorar la atención en cardio-oncología. Esta colaboración tiene como objetivo desarrollar una vía clínica centrada en el paciente y basada en inteligencia artificial que permita detectar antes la cardiotoxicidad, ofrecer tratamientos oncológicos más seguros y mejorar los resultados cardiovasculares a largo plazo en pacientes con cáncer", ha señalado Eigil Smset, director general de Soluciones de Cardiología en GE HealthCare.

"King's College London espera aportar liderazgo académico y coordinación científica, aprovechando la experiencia del consorcio en cardiología, oncología, ciencia molecular, big data e inteligencia artificial para abordar el creciente desafío de la cardiotoxicidad en la atención oncológica. Nuestro objetivo es promover modelos de atención integrados que impulsen su adopción generalizada en los sistemas sanitarios", ha destacado Steve Archibald, profesor de Imagen Molecular en la School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences del King's College London.

Los expertos señalan que las terapias contra el cáncer han mejorado significativamente en los últimos años, contribuyendo a aumentar la supervivencia de millones de personas. Sin embargo, advierten de que algunos tratamientos pueden afectar negativamente al corazón, a veces meses o incluso años después de finalizar la terapia.

Actualmente, estos riesgos no siempre son fácilmente detectables, y el seguimiento clínico varía considerablemente en Europa. COMPASS contribuirá a mejorar esta situación mediante la creación de una vía asistencial integral y centrada en el paciente, que acompañe a las personas durante todo el proceso oncológico, desde el diagnóstico, pasando por el tratamiento, hasta el seguimiento a largo plazo tras la enfermedad.

IA Y TECNOLOGÍAS INTEGRADAS PARA UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE

El proyecto explorará nuevas formas de identificar problemas cardíacos antes de que los síntomas se revelen a través de actividades de investigación clínica, como ensayos seleccionados que involucrarán a distintos grupos de pacientes oncológicos y supervivientes.

Estas actividades utilizarán biomarcadores sanguíneos, técnicas avanzadas de imagen médica y otros indicadores tempranos de estrés cardiovascular. La inteligencia artificial apoyará la toma de decisiones clínicas mediante un sistema interoperable de soporte a la decisión clínica (CDSS). Este sistema integrará modelos predictivos con datos de imagen y monitorización que asistirán una toma de decisiones más personalizada y segura.

Asimismo, COMPASS avanzará hacia la monitorización continua de los pacientes, ofreciéndoles información más clara y accesible sobre su salud cardíaca durante y después del tratamiento. Más allá de la tecnología, COMPASS reforzará la colaboración entre cardiólogos, oncólogos y otros profesionales sanitarios, mejorando la coordinación en la atención en cardio-oncología.

El proyecto contribuirá al desarrollo de modelos de atención integrados y sostenibles mediante colaboraciones en toda Europa, mejorando la gestión a largo plazo de los riesgos cardiovasculares asociados a los tratamientos oncológicos. Asimismo, diseñará itinerarios de seguimiento a largo plazo para apoyar a los supervivientes de cáncer y proteger su salud cardiovascular más allá del tratamiento activo.

Para garantizar un impacto duradero, COMPASS evaluará la sostenibilidad y adopción de sus soluciones, facilitando su integración en los sistemas sanitarios más allá de la duración del proyecto. Además, desarrollará materiales educativos claros, actividades de sensibilización y herramientas digitales que les ayuden a comprender los riesgos asociados a sus tratamientos y les guíen en el cuidado de su salud cardiovascular.