Apretar la mano o levantarse de una silla ayuda a predecir enfermedades

Archivo - Investigadores del grupo Galeno, entre ellos Nuria Marín, tercera por la izquierda en la fila superior, que ha encabezado la investigación junto a Bruno Bizzozero-Peroni. - UAL - Archivo

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional encabezada por la Universidad de Almería (UAL) ha demostrado que pruebas sencillas de fuerza, como apretar la mano o levantarse y sentarse de una silla cinco veces, ayudan a predecir el riesgo futuro de desarrollar enfermedades tempranas.

El estudio, publicado en la revista 'British Journal of Sports Medicine', lo firman como primeros autores Nuria Marín, investigadora Juan de la Cierva en la UAL, y Bruno Bizzozero-Peroni, del Karolinska Institutet de Suecia.

Bajo el liderazgo del Grupo de Investigación Galeno de la Universidad de Cádiz (UCA), la investigación ha analizado 155 estudios longitudinales en población adulta, de los que 94 se han incluido en un metaanálisis para identificar qué pruebas simples de fuerza muscular pueden servir como indicadores tempranos de salud.

Según ha trasladado la entidad académica en una nota, la fuerza de prensión manual y la capacidad de levantarse y sentarse de una silla cinco veces permiten predecir el riesgo de desarrollar distintas enfermedades crónicas con el paso del tiempo.

En concreto, las personas con mayor fuerza muscular presentan un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo dos, deterioro cognitivo, depresión, discapacidad funcional o enfermedades neurodegenerativas como la demencia o el Parkinson.

Los autores del estudio han subrayado además que estas pruebas podrían incorporarse a la práctica clínica por su "sencillez, rapidez y bajo coste", ya que "requieren poco tiempo", un "equipamiento mínimo" y pueden aplicarse en consultas médicas, centros de salud o programas comunitarios de prevención.

El artículo, titulado 'Clinical importance of simple muscular fitness tests to predict long-term health conditions: a systematic review and meta-analysis of 94 cohort studies', ha contado con la participación de especialistas de universidades y centros de investigación de Europa, América y Oceanía, entre ellos la Universidad de Ottawa, el Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute, la Universidad de Jyväskylä, la Universidad de Adelaida y las universidades de Granada y Castilla-La Mancha.

A medio plazo, los investigadores consideran que estos resultados podrían favorecer la incorporación habitual de estos test en la práctica clínica y en programas de salud pública para identificar de forma precoz a personas con mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y facilitar intervenciones preventivas basadas en ejercicio físico y estilos de vida saludables.