Apps para dejar de fumar: podrían triplicar tus posibilidades de abandonar el tabaco

Dejar de fumar no es fácil, y muchas personas buscan herramientas que realmente funcionen. Un nuevo análisis internacional revela que las aplicaciones para móviles en particular las basadas en tratamientos psicológicas, son tres veces más efectivas que ningún apoyo o un apoyo mínimo para ayudar a las personas que fuman a abandonar el consumo de tabaco a largo plazo, según sugiere un análisis de datos agrupados de la evidencia disponible, realizado por Universidad Médica Capital, Beijing, China.

El trabajo se publica en la revista en línea 'BMJ Evidence Based Medicine'. Si los ensayos clínicos de alta calidad pueden confirmar beneficios duraderos y características clave, estas aplicaciones podrían convertirse en una piedra angular de los esfuerzos mundiales de control del tabaco, sugieren los investigadores. Las aplicaciones para móviles ofrecen un enfoque accesible y versátil para dejar de fumar.

APPS QUE POTENCIAN TU FUERZA DE VOLUNTAD

Sin embargo, la evidencia actual se ha visto obstaculizada por el reducido número de estudios y la obsolescencia de las aplicaciones, según los investigadores.

La mayoría de las aplicaciones para dejar de fumar disponibles en la actualidad adoptan marcos conductuales tradicionales, centrados en modificar directamente la conducta de fumar, o teorías psicológico-conductuales, dirigidas a la cognición, la regulación de las emociones y la motivación a través de técnicas como la terapia cognitivo-conductual (TCC), la terapia de aceptación y compromiso y la atención plena, explican los investigadores. Pero no está claro qué enfoque podría ser más eficaz para mejorar la abstinencia sostenida.

Para fortalecer y actualizar la base de evidencia, los investigadores evaluaron la efectividad de las aplicaciones, cuando se usan solas o combinadas con enfoques tradicionales, como la terapia de reemplazo de nicotina y el asesoramiento, para ayudar a las personas a dejar de fumar y mantenerse alejadas del tabaco a largo plazo (6 meses seguidos).

COMBINARLAS CON TERAPIA TRADICIONAL CASI DUPLICA EL ÉXITO

Se revisaron bases de datos de investigación en busca de ensayos controlados aleatorizados relevantes, publicados hasta agosto de 2025, con personas que planeaban dejar de fumar.

Las comparaciones incluyeron: ninguna intervención; apoyo mínimo para dejar de fumar; intervenciones tradicionales; y aplicaciones basadas en intervenciones conductuales tradicionales. La certeza de la evidencia se evaluó utilizando el enfoque GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Se combinaron los datos de un total de 31 estudios elegibles, con 12.802 participantes.

La evidencia de baja certeza de 4 estudios (1.402 participantes) sugiere que el uso exclusivo de aplicaciones para teléfonos inteligentes puede casi triplicar la tasa de abstinencia continua durante 6 meses, aumentando el número de abstemios en 40 de cada 1.000, en comparación con la ausencia o la mínima asistencia para dejar de fumar.

Cuando se combinan con intervenciones tradicionales, estas aplicaciones pueden casi duplicar la abstinencia continua de 6 meses en comparación con las intervenciones tradicionales solas (4 estudios con 2.163 participantes; evidencia de certeza baja). Y según datos de tres estudios (1.502 participantes; evidencia de certeza baja), estas aplicaciones más la farmacoterapia pueden mejorar la abstinencia continua de seis meses en un 77% en comparación con la farmacoterapia sola.

La evidencia de alta certeza indicó que las aplicaciones basadas en teorías conductuales psicológicas aumentaron significativamente la abstinencia a corto plazo a los 3 meses (69%; 2 estudios, 2.565 participantes) y a largo plazo a los 6 meses (36%; 4 estudios, 3258 participantes) en comparación con las aplicaciones basadas en intervenciones conductuales tradicionales. Las aplicaciones para smartphones pueden ofrecer apoyo conductual intensivo, interactivo y en tiempo real, superando el efecto de un consejo breve.

Existe una clara relación dosis-respuesta entre la intensidad del asesoramiento y el éxito en el abandono del tabaco, y las aplicaciones ayudan a satisfacer esta necesidad, superando barreras como la capacidad limitada de las clínicas, el tiempo del personal y la disminución del uso de las líneas telefónicas de ayuda para dejar de fumar, señalan los investigadores. "En consecuencia, las aplicaciones para teléfonos inteligentes representan una alternativa escalable o un complemento a los servicios tradicionales para dejar de fumar, particularmente en entornos con recursos limitados", sugieren los investigadores.

EL FUTURO DEL ABANDONO DEL TABACO PODRÍA ESTAR EN TU MÓVIL

Pero la certeza de la evidencia sigue siendo baja debido a los tamaños limitados de las muestras y las limitaciones metodológicas, incluidas las variaciones de diseño en las aplicaciones y su uso, advierten los investigadores, y agregan que los hallazgos "deberían verse como la generación de una hipótesis para futuras investigaciones en lugar de como una conclusión definitiva".

Así, concluyen: "Si la evidencia futura confirma beneficios duraderos e identifica características clave, las aplicaciones rigurosamente validadas podrían convertirse en una piedra angular de los esfuerzos globales de control del tabaco".