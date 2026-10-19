Las aplicaciones móviles reducen un 22% algunos riesgos tras una operación, según un estudio

Archivo - Sanitaria atendiendo a una paciente en la UCI. - TEMPURA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La monitorización mediante aplicaciones móviles puede ayudar a abordar los días y semanas vulnerables posteriores a la cirugía, cuando la recuperación pasa del hospital al hogar con poca supervisión directa, según un trabajo de la Universidad de Toronto (Canadá).

Para este trabajo, los pacientes que usaron aplicaciones móviles tuvieron un menor riesgo de complicaciones graves, visitas a la sala de emergencias y reingresos después de la cirugía, pero los beneficios dependieron de la participación del médico u otro profesional de la salud, más que de la tecnología por sí sola, según se ha presentado en la reunión anual 'Anesthesiology 2026' de San Diego (Estados Unidos).

"El simple uso de una aplicación no garantiza una recuperación más segura", cuenta Mouad Elganga, licenciado en ciencias, autor principal del estudio y estudiante de medicina en la Facultad de Medicina Temerty de la Universidad de Toronto. El mayor beneficio se obtiene cuando un médico revisa la información que envían los pacientes y puede actuar en consecuencia. Los pacientes deberían preguntar quién revisa esta información, con qué rapidez responderán y qué sucede si algo parece incorrecto.

Los autores del estudio analizaron 38 estudios con 7.507 pacientes para determinar si la monitorización domiciliaria mediante aplicaciones móviles mejoraba la recuperación después de la cirugía. Los programas variaban, pero la mayoría solicitaba a los pacientes que completaran registros diarios en un teléfono inteligente o portal web, informando síntomas como dolor, fiebre, náuseas y el aspecto de la herida.

Algunos programas también utilizaban dispositivos de seguimiento de actividad física o dispositivos con Bluetooth, como tensiómetros, termómetros u oxímetros de pulso, que miden los niveles de oxígeno en sangre.

Los autores encontraron que los pacientes en programas de monitorización basados ??en aplicaciones móviles tenían: 22% menos riesgo de complicaciones postoperatorias importantes, 22% menos riesgo de visitas a la sala de emergencias y un riesgo de reingreso hospitalario un 15% menor en comparación con los pacientes que reciben atención postoperatoria estándar. Los pacientes también reportaron menos dolor y ansiedad, mejor función física, mejor calidad de vida y mayor satisfacción.

Sin embargo, el número total de complicaciones no disminuyó significativamente. Esto sugiere que la monitorización mediante aplicaciones móviles puede no prevenir todos los problemas postoperatorios, pero puede ayudar a detectar síntomas preocupantes antes de que se conviertan en complicaciones postoperatorias graves que requieran atención de urgencia o intensiva, reingreso, un procedimiento o una reintervención.

La participación del médico u otro profesional sanitario resultó fundamental. Los reingresos fueron menores solo cuando un miembro del equipo quirúrgico o una enfermera revisaban la información enviada por el paciente y podían actuar en consecuencia, mientras que los programas sin revisión clínica no mostraron ninguna reducción.

Los resultados sugieren que los sistemas de salud que consideren la monitorización mediante aplicaciones móviles no solo deben centrarse en la tecnología, sino también en garantizar que los profesionales sanitarios revisen la información que envían los pacientes y respondan con prontitud a los síntomas preocupantes.

Los pacientes deben preguntar quién monitoriza la información que envían y cuál es el protocolo en caso de que algo parezca anómalo. Cuando un profesional sanitario revisa la información, el uso constante de la aplicación móvil puede ayudar al equipo de atención a identificar problemas antes de que se conviertan en emergencias.