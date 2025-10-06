Las aplicaciones de IA mejoran la comunicación entre sanitarios y pacientes de cáncer de mama - HACKATHON SALUD

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la Fundación ECO, el doctor Pedro Pérez Segura, ha afirmado este lunes que las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) mejoran la comunicación entre los profesionales sanitarios y las pacientes de cáncer de mama, lo que repercute positivamente en los resultados clínicos.

"Escribas digitales y 'chatbots' son algunas de las herramientas de IA que han demostrado eficacia para mejorar la comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes en cáncer de mama, uno de los factores implicados en la evolución de la enfermedad", ha expresado Pérez Segura, también jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, durante una jornada organizada por la Fundación, el Instituto #SaludsinBulos y MSD.

Así se ha pronunciado en base a una investigación publicada este año en la revista 'BMC Nursing', en el que ha destacado cómo las participantes que interactuaron con estos bots mostraron mejoras "significativas" en su comprensión general de los conceptos sobre el cáncer de mama y la información específica de la IA, en comparación con quienes recibieron una atención estándar.

Estas intervenciones basadas en IA no solo brindan información objetiva, sino que también fomentan un sentido de "control y autoeficacia" entre las pacientes con cáncer de mama, logrando abordar una "limitación clave" del modelo tradicional, que es el de la educación "inconsistente" del paciente y el "limitado apoyo" que se encuentra fuera del horario laboral.

El especialista también ha hecho referencia a otro estudio publicado la revista 'Arxiv', en el que se muestra que una comunicación eficaz sobre cáncer de mama y de cuello uterino sigue siendo un "desafío sanitario persistente", y que existen "importantes lagunas" en la comprensión pública sobre la prevención, el cribado y el tratamiento del cáncer, lo que puede derivar en diagnósticos tardíos y tratamientos inadecuados.

Así, comprobaron que grandes modelos de lenguaje generalistas como ChatGPT, Gemini o Copilot, entre otros, han logrado producir "resultados de mayor calidad lingüística y eficacia" que los especializados en medicina.

Otro estudio publicado en la revista 'Support Care Center' ha demostrad que la comunicación con los pacientes de cáncer está relacionada con la morbimortalidad, y es que la percepción de los pacientes sobre la calidad de la comunicación con sus profesionales sanitarios se han asociado con sus decisiones de tratamiento y resultados de salud.

Además, se ha hallado que las mujeres negras con cáncer de mama experimentan una tasa de mortalidad de un 40 por ciento más alta que las mujeres blancas, una disparidad que los autores han achacado precisamente a una "comunicación deficiente" con el profesional sanitario.

El doctor Pérez Segura también ha participado en una investigación publicada en la revista 'Cancers', en la que ha podido comprobar que el nivel de satisfacción de un paciente con cáncer con la comunicación de los oncólogos se ha relacionado con sus niveles de ansiedad, depresión, vulnerabilidad y percepción de su salud y calidad de vida.

Por otro lado, el coordinador del Hackathon Salud y del Instituto #SaludsinBulos, Carlos Mateos, ha destacado que los escribas digitales o anotadores de voz son otra solución de IA que ayuda a la comunicación clínica.

"Estos sistemas también permiten recuperar la comunicación cara a cara con el paciente, sin pantallas, uno de los objetivos de la iniciativa Mírame a los Ojos", ha añadido Mateos.

En ese sentido, ha hecho referencia a un estudio publicado en 'Journal of Clinical Pathways', en el que se ha demostrado que los encuentros asistidos por IA estaban asociados con un aumento del 16 por ciento en los diagnósticos por visita, y mayores proporciones de comorbilidades y determinantes sociales de la salud, en comparación con diagnósticos añadidos manualmente.