Archivo - APEPOC pide un 'Código EPOC' en Urgencias que acelere la atención y Sanidad aboga por circuitos asistenciales - SONIABONET / ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Asociación de Pacientes de EPOC (APEPOC), Nicole Hass, ha propuesto la implementación del 'Código EPOC' para los pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los Servicios de Urgencias y con la meta de acelerar la atención, ante lo que el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha mostrado su apuesta por circuitos asistenciales.

"Lo podemos llamar 'Código EPOC' o podemos trabajar en protocolos de otro tipo, pero trabajar en circuitos asistenciales para mejorar la rapidez con la que actuamos ante una agudización es importantísimo", ha señalado el representante gubernamental en referencia a la opción expuesta, al tiempo que ha indicado que "una respuesta más rápida" en la asistencia a los pacientes agudos "puede bajar la mortalidad".

Gullón se ha manifestado de esta manera durante la celebración de los 'Premios Embajador de la EPOC 2026' de APEPOC, con los que se reconoce a instituciones, profesionales y entidades que contribuyen a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. De hecho, ha recogido el galardón al Ministerio de Sanidad en reconocimiento a la incorporación de tratamientos biológicos para la EPOC y por la elaboración de recomendaciones de 'Prescripción sostenible de inhaladores'.

La patología "sigue siendo un gran problema social y de salud pública", ha enfatizado Hass, quien ha declarado que, por ello, es necesario "seguir trabajando para mejorar el diagnóstico y la atención". "Igual que existe el 'Código Ictus'", es necesario el de EPOC "para coordinar a los diferentes profesionales y atender de forma rápida, coordinada y estandarizada ante una situación médica crítica", ha insistido.

RUTA ASISTENCIAL PRIORITARIA

En este sentido, ha incidido en que "con esta señal, se activaría de inmediato un equipo multidisciplinar de especialistas, quienes pondrían en marcha una ruta asistencial prioritaria que eliminaría cualquier tipo de espera burocrática o retraso en pruebas diagnósticas".

En cuanto a los galardones entregados, las Consejerías de Sanidad de Madrid y de Murcia han sido destacadas por priorizar el abordaje de la EPOC en sus respectivos sistemas sanitarios. La gerente Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Rosario Azcutia, y la directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Irene Marín, han recogido los premios, destacando la última la implantación de la espirometría en todos los centros de salud y la formación de profesionales de Enfermería para favorecer un diagnóstico más precoz, y la primera el trabajo de Atención Primaria y los hospitales en el seguimiento de pacientes.

Por su parte, el socio de honor de APEPOC y jefe asociado del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el doctor Felipe Villar, ha obtenido el 'Premio Embajador de la EPOC'. "Hemos avanzado mucho en los tratamientos y en la forma cómo los tratamos", ha manifestado, pero ha señalado que "en España, tres de cada cuatro pacientes tienen EPOC y todavía no lo saben".

Tras ello, las Consejerías de Sanidad de la Generalitat de Cataluña y de la Junta de Andalucía han sido distinguidas por la retirada de los visados y otras restricciones administrativas a la prescripción de tratamientos para la EPOC, mientras que la Fundació Ernest Lluch ha recibido un reconocimiento coincidiendo con el 40º aniversario de la Ley General de Sanidad. El premio ha sido recogido por su vicepresidente y portavoz de su Consejo Familiar, Enric Lluch, -quien es sobrino del ministro de Sanidad, Ernest Lluch, que impulsó la norma- y que ha reivindicado la importancia de preservar una "Sanidad Pública y universal".