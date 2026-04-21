El antibiótico de referencia para cistitis en mujeres es "el menos eficaz", según un estudio

Carl Llor presentado los resultados del estudio en el Congreso de la Sociedad de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas en Múnich (Alemania). - IDIAPJGOL

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coordinado por el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IdiapJgol) ha revelado que la pauta antibiótica de referencia en las guías clínicas para tratar cistitis aguda no complicada en mujeres, la monodosis de fosfomicina trometamol, es "el menos eficaz" de entre los tratamientos antibióticos de primera elección habituales.

El trabajo, publicado en la revista 'The Lancet', ha comparado en un ensayo clínico con medicamentos 4 pautas antibióticas que se indican para esta afección, informa el IdiapJgol en un comunicado de este martes.

Las pautas incluyen la nitrofurantoína (100 miligramos cada 8 horas durante 5 días); el pivmecillinam (400 miligramos cada 8 horas durante 3 días); la fosfomicina trometamol en 2 dosis de 3 gramos cada una, y la fosfomicina trometamol en una sola dosis de 3 gramos.

MÁS DE 700 MUJERES PARTICIPANTES

El ensayo se llevó a cabo entre abril de 2022 y diciembre de 2024 y contó con la participación de 768 mujeres diagnosticadas de una infección urinaria atendidas en centros de atención primaria de Catalunya, Aragón, Baleares y Madrid, a quien se asignó de forma aleatoria una de las 4 pautas antibióticas del estudio.

El objetivo era evaluar la curación clínica al séptimo día de tratamiento, así como su seguridad y nivel de erradicación bacteriológica.

RESULTADOS

La nitrofurantoína alcanzó las mejores tasas de curación al séptimo día (74,4%), seguida del pivmecillinam y la fosfomicina en 2 dosis, que mostraron resultados "intermedios" (69,8_% y 67,4%, repsectivamente).

La fosfomicina de dosis única mostró la tasa de éxito más baja (58,9%) y fue el tratamiento que necesito con más frecuencia la prescripción de un antibiótico adicional.

Los efectos secundarios en todos los tratamientos fueron mayoritariamente leves y relacionados con el uso de antibióticos, como diarrea y dolor abdominal, y no se detectaron problemas de seguridad relevantes asociados a ninguno de los antibióticos.

IMPLICACIONES

El investigador del IdiapJgol Carl Llor, coordinador del proyecto nacional Scout en el que se enmarca el estudio, ha apuntado que los resultados "refuerzan la necesidad de reconsiderar las recomendaciones terapéuticas para tratar la cistitis aguda en mujeres, lo que permitirá mejorar los resultados clínicos y optimizar el uso de los antibióticos".

La pauta de 5 días de nitrofurantoína se ha recomendado, junto a la monodosis de fosfomicina trometamol, como tratamiento de primera línea en Catalunya y España, pero su uso es poco frecuente y se prescribe en un porcentaje "muy bajo" de casos.

Los resultados de este ensayo clínco demuestran que la pauta debería prescribirse "más a menudo".