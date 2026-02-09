La angiografía del futuro: cómo la inteligencia artificial puede guiar intervenciones coronarias

Archivo - La Fundación Merck Salud lanza la monografía 'Inteligencia Artificial en el campo de la Salud' - FUNDACIÓN MERCK SALUD - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva opinión experta de la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares (SCAI) de Estados Unidos examina el papel evolutivo de la fisiología derivada de la angiografía (ADP), un método inalámbrico para la evaluación fisiológica coronaria que aplica modelos computacionales o inteligencia artificial (IA) a imágenes angiográficas coronarias estándar para la evaluación y el tratamiento de la enfermedad de las arterias coronarias.

Publicado en JSCAI, el documento 'Fisiología derivada de la angiografía para la evaluación de la enfermedad arterial coronaria: opinión de expertos de una mesa redonda de SCAI', proporciona orientación práctica sobre cuándo y cómo se puede utilizar el ADP en la práctica clínica, qué preguntas puede ayudar a responder en el laboratorio de cateterismo cardíaco y dónde persisten limitaciones importantes.

"La evaluación fisiológica mediante guías de presión sigue siendo el método de referencia para evaluar lesiones coronarias intermedias; sin embargo, su utilización es de tan solo un 10-20%. La ADP tiene el potencial de abordar muchas de estas barreras", detalla Evan Shlofmitz, director de Imagenología Intravascular del Hospital St. Francis en Roslyn, Estados Unidos, y moderador de la mesa redonda que tuvo lugar para debatir este docimento.

"El uso de la ADP ha avanzado rápidamente, y muchos intervencionistas se encuentran con estas herramientas sin un marco claro para su interpretación o aplicación. Nuestro objetivo fue evaluar rigurosamente la evidencia, definir dónde la ADP ofrece un valor clínico significativo en la actualidad y articular claramente las limitaciones y las preguntas sin respuesta que deben abordarse antes de una adopción más amplia".

La mesa redonda de expertos reunió a un panel internacional para revisar las plataformas de ADP disponibles, destacar las principales diferencias metodológicas y definir los escenarios clínicos donde la tecnología podría ser más útil. Estos incluyen la evaluación de la enfermedad multivaso, la planificación y optimización de la intervención coronaria percutánea (ICP), la evaluación fisiológica posterior a la ICP y la evaluación de lesiones no causales en pacientes con síndromes coronarios agudos. El documento enfatiza la importancia de la adquisición angiográfica de alta calidad y la experiencia adecuada del operador, especialmente en entornos clínicos complejos.

La toma de decisiones basada en la fisiología sigue siendo fundamental para una intervención coronaria de alta calidad, y la ADP representa un avance tecnológico importante. Al mismo tiempo, la ADP debe aplicarse con una comprensión clara de sus supuestos, requisitos técnicos y la solidez de la evidencia que la respalda. "Esta opinión experta ayuda a los médicos a comprender dónde la ADP puede complementar responsablemente la fisiología basada en cables actualmente y dónde se requiere cautela y más datos", asegura. William F. Fearon, MSCAI, jefe de Cardiología Intervencionista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y del Sistema de Atención Médica de VA Palo Alto (Estados Unidos)

A medida que la tecnología continúa evolucionando, el panel subrayó la importancia del perfeccionamiento tecnológico continuo, la aplicación clínica cuidadosa, la capacitación adecuada y la investigación continua de resultados para garantizar una integración exitosa en la práctica clínica de rutina. La mesa redonda de expertos se llevó a cabo con el apoyo de CathWorks y Medtronic.

Enlace: https://www.jscai.org/article/S2772-9303(25)01602-3/fulltext