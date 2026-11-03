Archivo - ANECPLA pide no acumular agua estancada para prevenir la picadura del mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental - ANECPLA - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ANECPLA recuerda que la salud humana no puede protegerse sin vigilar también la salud animal y el medio ambiente, ya que "la salud de las personas, la de los animales y la del medio ambiente están estrechamente conectadas".

Con motivo del Día Mundial One Health, que se celebra hoy martes 3 de noviembre, advierte de que las amenazas sanitarias siguen abordándose en ocasiones desde ámbitos separados, pese a que su prevención requiere cada vez más cooperación entre disciplinas.

"La prevención empieza mucho antes de que un riesgo se traduzca en un problema de salud. Necesitamos conocer los vectores, vigilar su evolución, estudiar las condiciones ambientales que favorecen su presencia y compartir esa información con los ámbitos de la salud humana y animal. La sanidad ambiental aporta conocimiento técnico y capacidad de actuación que son fundamentales en esa estrategia

También lo ven determinante para afrontar otros desafíos de salud pública, como las enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores, la proliferación de organismos nocivos en entornos urbanos, la resistencia a los biocidas o los riesgos asociados a la calidad del agua y del aire.

ANECPLA subraya, además, que "la colaboración entre administraciones y profesionales especializados es indispensable para evitar respuestas fragmentadas", ya que, por ejemplo, la información obtenida sobre la circulación de un patógeno en animales, por ejemplo, puede ayudar a orientar la vigilancia de los vectores y a valorar posibles implicaciones para la salud humana.

Del mismo modo, los cambios ambientales y climáticos pueden modificar la distribución y la actividad de determinadas especies, lo que hace necesario adaptar los sistemas de vigilancia y prevención.

"One Health no puede quedarse en una declaración de intenciones ni limitarse a una jornada conmemorativa. Tiene que traducirse en cooperación efectiva, intercambio de datos, vigilancia continuada y recursos para la prevención. Invertir en sanidad ambiental es invertir en capacidad de anticipación y en protección de la salud pública", sostiene el director general de ANECPLA.