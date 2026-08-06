ANECPLA pide no acumular agua estancada para prevenir la picadura del mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental - ANECPLA

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), Manuel García Howlett, ha señalado que "la mejor herramienta" frente a la infección por picadura del mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental "sigue siendo la prevención", por lo que aboga por, entre otras medidas, no acumular agua estancada en determinadas zonas de las viviendas.

"El Virus del Nilo Occidental nos recuerda que la mejor estrategia frente a las enfermedades transmitidas por vectores no consiste únicamente en actuar cuando aparecen los primeros casos, sino en mantener una vigilancia permanente y reducir al máximo las poblaciones de mosquitos antes de que puedan convertirse en un problema de salud pública", ha explicado a raíz del reciente fallecimiento de una persona en Andalucía por esta enfermedad vírica.

De este modo, se aconseja no mantener agua estancada en garajes, sótanos, aljibes, cámaras bajo forjados, jardines, patios, terrazas y parcelas. Además, piscinas, piletas, bidones, fuentes, canalones, cubos, macetas o platos pueden convertirse en lugares de cría de mosquitos.

Junto a ello, se aboga por renovar con frecuencia el agua de bebederos para animales, fuentes ornamentales y otros recipientes situados en el exterior; así como por instalar mosquiteras en ventanas y puertas, especialmente si vive cerca de ríos, humedales, arrozales o zonas con abundante vegetación.

Utilizar repelentes autorizados, siguiendo siempre las instrucciones de uso y prestando especial atención a niños, personas mayores y colectivos vulnerables; usar ropa de manga larga y pantalón largo, preferiblemente de colores claros, durante las horas de mayor actividad de los mosquitos; y evitar permanecer al aire libre al atardecer, durante toda la noche y al amanecer, cuando sea posible, son otras de las medidas que se proponen.

Por último, es recomendable mantener correctamente piscinas, estanques y sistemas de riego; facilitar las actuaciones de vigilancia y control que desarrollen las Administraciones y las empresas especializadas; comunicar al ayuntamiento la existencia de focos importantes de proliferación de mosquitos; y confiar siempre en empresas especializadas en Sanidad Ambiental.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN PREVENCIÓN

"La prevención del Virus del Nilo Occidental es una responsabilidad compartida", ha expresado García Howlett, quien ha añadido que "la implicación de la ciudadanía, unida al trabajo coordinado de las Administraciones y de los profesionales de la Sanidad Ambiental, constituye la mejor garantía para proteger la salud pública". Por ello, y por que esta es una enfermedad cuya presencia se ha convertido en una realidad estacional en determinadas zonas de España, ha insistido en la prevención.

No obstante, ha recordado que en el Virus del Nilo Occidental -que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos del género Culex-, la mayoría de las infecciones cursan de forma asintomática o con síntomas leves. Así, es "en un pequeño porcentaje de casos" en los que "pueden aparecer complicaciones neurológicas graves, especialmente en personas de edad avanzada o con patologías previas", ha finalizado.