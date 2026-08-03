Andalucía registra 16 casos de fiebre del Nilo Occidental en 2026, la mayoría leves y concentrados en Sevilla

Archivo - Un operario en las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado hasta el momento un total de 16 casos de fiebre del Nilo Occidental en lo que va de 2026, la mayoría de carácter leve y sin necesidad de ingreso hospitalario, en un contexto marcado por el refuerzo de la vigilancia para detectar de forma precoz la circulación del virus y adelantar la adopción de medidas preventivas.

Así lo ha explicado este lunes el director de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de Andalucía (Avista), Nicola Lorusso, quien ha señalado que el aumento de casos responde, en parte, a la incorporación este año de la vigilancia de casos leves, una medida orientada a identificar la transmisión del virus con mayor antelación.

Los 16 casos confirmados hasta la fecha se concentran íntegramente en la provincia de Sevilla y afectan a municipios catalogados con riesgo alto frente al Virus del Nilo Occidental, lo que, según ha explicado, evidencia una elevada probabilidad de circulación del virus transmitido por mosquitos conforme a los criterios del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Junta de Andalucía.

Lorusso ha advertido además de que este año se ha detectado un incremento de la circulación del virus en la comunidad autónoma, con hallazgos del virus en trampas de mosquitos o en aves en todas las provincias andaluzas salvo Cádiz.

Actualmente, Andalucía cuenta con 19 municipios declarados en situación de alerta por el Virus del Nilo Occidental, de los que cerca del 80% se localizan en la provincia de Sevilla.

Así, la declaración de un municipio como área en alerta implica intensificar la vigilancia entomológica, animal y humana, así como reforzar las acciones de promoción comunitaria y la comunicación con la ciudadanía, especialmente a través de las farmacias comunitarias y de los profesionales de Enfermería, para fomentar medidas de protección frente a la enfermedad.

En este contexto, Salud Pública ha instado tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, con especial atención a las personas más vulnerables y a los municipios donde se ha detectado una mayor presencia del mosquito vector en las últimas semanas.

Entre las principales recomendaciones figuran el uso de repelentes autorizados, vestir ropa de manga larga y colores claros cuando sea posible, evitar perfumes intensos, instalar mosquiteras en las viviendas, utilizar insecticidas domésticos y reducir la iluminación innecesaria durante la noche.

Asimismo, ha insistido en la importancia de eliminar cualquier acumulación de agua estancada en jardines, macetas, cubos, juguetes, piscinas o albercas, al constituir los principales lugares de cría de los mosquitos transmisores del virus.