El análisis diagnóstico de la hepatitis C mediante agrupación de muestras PCR podría "acelerar" su eliminación

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores del Área de Salud de Valladolid Oeste ha concluido que el análisis diagnóstico del virus de la hepatitis C mediante la agrupación de muestras PCR, especialmente en pacientes con alteración de las transaminasas, podría "acelerar" la eliminación de la enfermedad.

Los investigadores han destacado que uno de los grandes objetivos para lograr eliminar la hepatitis C pasa por localizar los casos no diagnosticados o "perdidos" desde los recursos y dispositivos asistenciales del sistema sanitario.

El estudio, presentado durante el 50 Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), recomienda la automatización del cribado mediante este proceso en pacientes con alteración de las transaminasas, una "buena práctica clínica" que debería realizarse de forma rutinaria.

Los científicos han analizado todas las analíticas solicitadas en el área tanto desde Atención Primaria como hospitalaria desde el 1 de enero de 2024 hasta el 7 de febrero de ese mismo año, excluyéndose las analíticas de los pacientes hospitalizados, remitiendo a Microbiología todas las muestras con alteración de las transaminasas por encima del rango normal para la detección de la hepatitis C.

En caso positivo, se emitía una alerta al médico peticionario de la analítica y al Servicio de Hepatología, que citó a los pacientes en consulta de alta resolución, que incluía realización de fibroscan e indicación de tratamiento.

En base a ello, los investigadores han concluido que la automatización de este proceso ha mostrado que la prevalencia de la enfermedad en esta población es del 1,9 por ciento, "muy superior" a la encontrada en la población general (0,2 por ciento), razón por la que este procedimiento "hace eficiente un programa de microeliminación" en pacientes con transaminasas elevadas.

SISTEMA DE ALERTAS COORDINADO POR ENFERMERÍA

Por otro lado, se ha presentado un estudio del Hospital Clínic de Barcelona ha incidido en la importancia de implementar sistemas de alerta para incrementar la detección de pacientes con hepatitis C, todo ello tras evaluar los resultados de un circuito centralizado por Enfermería, que ha permitido identificar pacientes con hepatitis C no diagnosticados o sin seguimiento, facilitando el acceso a la atención especializada y al tratamiento antiviral.

Este circuito funciona mediante un sistema de alertas creado por el Servicio de Microbiología (Centro de Diagnóstico Biomédico) del hospital, generando un informe diario de casos de Hepatitis C, logrando determinar la carga viral al detectar un resultado positivo.

En ese caso, el sistema envía automáticamente un aviso con el número de petición de laboratorio, historia clínica y carga viral, unos datos que son analizados por Enfermería de la consulta externa de hepatitis, que realiza una revisión de la historia clínica para ver si están vinculados a algún servicio que pueda ofrecer tratamiento y, en caso de no estarlo, ofrecer vinculación.

Desde enero de 2023, los investigadores han logrado identificar 205 casos, de los que se ha realizado un seguimiento a través de la historia clínica a 188; 74 de ellos fueron derivados al servicio de Hepatología, y 65 ya habían iniciado tratamiento antiviral.

Mientras tanto, cuatro pacientes no llegaron a acudir a la primera visita o rechazaron iniciar tratamiento, perteneciendo la mayoría a colectivos vulnerables (con alguna patología psiquiátrica o en situación de calle).

"Aquellos pacientes que han sido visitados y tratados han logrado una tasa alta de curación. Esto indica que esta herramienta es eficaz y sostenible para localizar a pacientes que no estaban diagnosticados y tratarlos, evitar complicaciones futuras y reducir el número de afectados por el virus de la hepatitis C en nuestra comunidad", han señalado los investigadores.