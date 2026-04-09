Archivo - AMOH y el COE presentan la 'Alianza El Deporte Es Vida' que impulsa el ejercicio como herramienta clave en oncología - AMOH Y EL COE - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Cáncer de Mama y Ovario Hereditario (AMOH) y el Comité Olímpico Español (COE) han celebrado la gala 'Mujer-Deporte-Cáncer', en la que se ha presentado la 'Alianza El Deporte Es Vida'; y se han entregado los 'Premios Salud y Deporte 2026', que reconocen a personas y entidades que impulsan el ejercicio físico como herramienta frente al cáncer.

"Nuestro objetivo principal es integrar el ejercicio físico como parte esencial en la prevención y el tratamiento del cáncer, uniendo e involucrando el ámbito sanitario y el deportivo", ha explicado Marisa Cots, presidenta de la Asociación Cáncer de Mama y Ovario Hereditario (AMOH).

Asimismo, ha añadido que "la celebración de esta gala en el Comité Olímpico Español representa la puesta en marcha de esta nueva etapa institucional a través de la 'Alianza El Deporte Es Vida' (EDEV) en la que a partir de ahora se enmarca el programa Mujer-Deporte-Cáncer junto con otros programas dirigidos a distintos perfiles de la sociedad, y simboliza el reconocimiento público a profesionales, entidades y proyectos que están impulsando el ejercicio físico como herramienta clave en oncología".

La iniciativa forma parte de 'Mujer-Deporte-Cáncer', un programa impulsado hace cuatro años por la Asociación de Cáncer de Mama y Ovario Hereditario (AMOH), junto con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la colaboración de la compañía biofarmacéutica GSK'.

Así, Javier de Castro, presidente de SEOM, ha asegurado que "la evidencia científica disponible demuestra que la actividad física ejerce efectos biológicos directos sobre el cáncer, modulando procesos clave como la inflamación, la función inmune o incluso el crecimiento tumoral".

Desde SEOM, a través del Grupo de Trabajo de Ejercicio y Cáncer, se lleva años impulsando la generación de conocimiento en este ámbito para integrar el ejercicio de forma segura y eficaz en la práctica clínica. "Sabemos que el ejercicio físico no solo contribuye a la prevención de varios tumores, sino que también mejora la calidad de vida, reduce efectos secundarios y puede influir positivamente en la supervivencia", ha explicado. Por ello, es fundamental avanzar hacia un modelo asistencial en el

"El proyecto 'Mujer, Deporte y Cáncer' se alinea plenamente con las líneas estratégicas del Consejo Superior de Deportes (CSD) de promoción de la salud a través de la actividad física, especialmente en el ámbito de mujer. Nuestro objetivo es claro: fomentar un cambio real en los hábitos de vida de mujeres y niñas, incrementando su participación deportiva y visibilizando sus beneficios", ha explicado el subdirector general de Ciencias del Deporte del CSD, Iñaki Melendro.

Por su parte, Florencia Davel, presidenta de GSK en España, ha subrayado que "el abordaje del cáncer exige un enfoque integral: la innovación científica debe ir acompañada de prevención y de la promoción de hábitos saludables". "En GSK mantenemos un firme compromiso en Oncohematología, impulsando la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos que mejoren la vida de las pacientes; pero también vamos más allá: trabajamos para adelantarnos a la enfermedad de la mano de profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes", ha añadido.

PREMIOS SALUD Y DEPORTE 2026

Las categorías de los Premios Salud y Deporte destacan la colaboración entre entidades deportivas y sanitarias, iniciativas comprometidas con el cáncer, medios de comunicación y un premio especial 'Mujer-Deporte-Cáncer', que pone en valor el impulso de esta causa desde diferentes ámbitos.

Los ganadores han sido: el doctor Alejandro de Lucía de la Universidad Europea en la categoría de 'Figura Médica con impacto en la promoción del ejercicio y la salud'; Jennifer Pareja, directora del programa ADO como 'Figura Deportiva con impacto en la promoción del ejercicio y la salud'; y el premio 'Ejercicio y Cáncer, Asociación de Pacientes' para la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP).

Además, el premio 'Ejercicio y Cáncer, Fomento del Ejercicio Físico durante el Tratamiento' otorgado a la Fundación UAPO; Fundación Real Sporting y al Servicio de Hematología del Hospital de Cabueñes de Gijón, liderado por la doctora Esther González, con el premio 'Colaboración entre Entidad Deportiva y Entidad Salud'; el premio para la 'Iniciativa Deportiva Comprometida con el Cáncer y Salud' ha sido otorgado a Reto Pelayo Vida; en la categoría 'Medios de Comunicación Deportivos y Salud', el premio ha sido para Telemadrid; y el 'Premio Especial Mujer-Deporte-Cáncer 2026' ha sido otorgado a Alejandro Blanco y al COE en reconocimiento por su compromiso por fomentar acciones a favor de la salud pública.

"Las iniciativas y personas galardonadas comparten algo muy poderoso: la voluntad de dar un paso al frente. Algunos han trabajado durante años integrando el ejercicio físico en el ámbito sanitario y otros provienen del entorno deportivo. Pero todos comparten una misma convicción: el movimiento puede cambiar la vida de las personas", ha comentado Marcelo Ruz, director de la Asociación El Deporte Es Vida (EDEV) quien ha destacado que estos premios "consolidan una alianza nacional entre la oncología y el deporte".