El H. Álvaro de Vigo Cunqueiro estrena una nueva válvula para la insuficiencia aórtica por primera vez en España

Imagen de los profesionales que realizaron una de las intervenciones. - XUNTA

VIGO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La unidad de Cardiología Intervencionista del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha realizado, por primera vez en España, el implante de un nuevo tipo de válvula en el corazón para tratar la insuficiencia aórtica.

Se trata de un dispositivo nuevo, 'Jenavalve', diseñado específicamente para el tratamiento de la insuficiencia aórtica sintomática grave en pacientes con riesgo quirúrgico.

Según indica la Xunta en un comunicado, los especialistas implantaron con éxito tres válvulas a tres pacientes, que ya están dados de alta y evolucionan favorablemente.

El jefe de sección de la unidad, José A. Baz, ha subrayado que esta nueva válvula es la primera aprobada específicamente para esta patología. "Hasta ahora se utilizaban las mismas TAVIs que se empleaban para tratar estenosis aórtica, pero los resultados eran muy variables y existía riesgo de complicaciones. La aportación fundamental de esta nueva válvula es su mecanismo de fijación, con tres clips o pinzas que hacen que su sistema se anclaje sea completo y seguro", ha reivindicado Baz.

"Estamos muy satisfechos con los primeros resultados ya que supone un avance muy importante para los pacientes, porque ahora podemos ofrecerles un tratamiento eficaz y seguro frente a una patología que carecía de una terapia apropiada", ha añadido, explicando que se trata de un procedimiento "mínimamente invasivo".

El Gobierno gallego ha indicado que la insuficiente aórtica se produce cuando la válvula aórtica no cierra bien, por lo que la sangre en vez de fluir por su circuito, vuelve al ventrículo izquierdo. Esto hace que el corazón tenga que bombear sangre extra y se dilate para adaptarse, generando síntomas como fatiga, ahogamiento o hinchazón en las piernas al paciente.