Archivo - ALMIA reclama en el Senado incorporar las biopsias líquidas al SNS y acelerar el acceso a tratamientos innovadores - ALMIA - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo (ALMIA), Pilar Fernández, y la secretaria de la entidad, Aida Fernández, han comparecido ante la Comisión de Sanidad del Senado este jueves para reclamar la incorporación de las biopsias líquidas a la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS) y acelerar el acceso a los tratamientos innovadores.

Durante su intervención, la presidenta ha defendido que la innovación sanitaria solo cumple su función cuando llega a tiempo a los pacientes y cuando su acceso no depende de la comunidad autónoma en la que residan.

Así, ha recordando que la innovación sigue llegando tarde a los pacientes; aunque ha reconocido los avances realizados para agilizar los procesos de evaluación y financiación, ha recordado que España sigue lejos de los 180 días de acceso recomendados desde la Unión Europea. Además, ha señalado que, en los últimos 16 meses, únicamente se han aprobado dos nuevos tratamientos para cáncer de mama metastásico y ha advertido que las terapias dirigidas pierden gran parte de su potencial si no se garantiza simultáneamente el acceso a las herramientas diagnósticas necesarias para identificar a los pacientes candidatos a recibirlas.

En cuanto a las biopsias líquidas ha señalado que se trata de una herramienta imprescindible para la medicina de precisión. Fernández ha destacado que esta tecnología permite monitorizar el ADN tumoral circulante y detectar cambios en la evolución de la enfermedad una media de 83 días antes de que estos sean visibles mediante pruebas de imagen convencionales. Además, facilita la identificación de mutaciones tumorales y la selección de tratamientos dirigidos en cuestión de días, permitiendo una atención más rápida y personalizada.

También ha subrayado sus beneficios económicos, puesto que contribuyen a reducir procedimientos invasivos, ingresos hospitalarios, tratamientos fallidos y pruebas innecesarias. "Las biopsias líquidas no son un lujo pendiente, son una urgencia médica para todos los pacientes oncológicos y, especialmente, para quienes convivimos con una metástasis", ha defendido la presidenta.

Por otro lado, ha señalado que hay que garantizar en una estrategia nacional el acceso homogéneo a biomarcadores en todas las comunidades autónomas, al tratarse de herramientas esenciales para identificar el tratamiento más eficaz para cada paciente. Ha recordado, en su intervención, que el principal problema en España no es regulatorio, sino de implantación, ya que persisten diferencias territoriales en la disponibilidad de las pruebas, la acreditación de los laboratorios y los modelos de financiación.

"No podemos permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda categoría en el acceso a la innovación sanitaria", ha señalado Aida Fernández.

Finalmente han pedido la aprobación de una ley estatal de cuidados paliativos que garantice un marco común en todo el territorio nacional. La asociación ha recordado que estos cuidados son fundamentales para el control de síntomas y la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades graves y ha alertado de que más de 80.000 personas fallecen cada año en España sin recibir la atención paliativa que necesitan.