ALMIA pide a la OMS que el 10 de junio sea reconocido como Día Mundial del Cáncer Metastásico - ALMIA

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización 'Alianza Frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo' (ALMIA) ha celebrado este miércoles el foro 'En Metástasis, el Tiempo Cuenta', encuentro en el que su presidenta, Pilar Fernández Pascual, ha expuesto la petición a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que reconozca al 10 de junio como Día Mundial del Cáncer Metastásico.

"Lo hacemos porque creemos que la metástasis necesita visibilidad, una agenda propia y un compromiso sostenido", ha señalado en una cita celebrada en Madrid en la que han participado diferentes representantes del sector para "analizar los retos pendientes en diagnóstico, acceso a la innovación, equidad territorial, coordinación asistencial, investigación, cuidados, formación y participación informada del paciente".

En formato de mesas, este evento ha contado en la primera de ellas, y bajo la moderación de la directora del Observatorio de Salud, Marta Riesgo, con, entre otros, el jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, el doctor César Rodríguez Sánchez, y el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el doctor Federico Rojo Todo.

Además, han intervenido la directora científica y general del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), la doctora Eva Carrasco; la vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), Gema González Monterrubio; el presidente de la Fundación Contigo, el doctor Javier Cortés; y el presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), el doctor Rafael López.

Todos ellos han destacado "los avances de la Medicina de precisión, el papel de la Anatomía Patológica y de los biomarcadores en la toma de decisiones, la necesidad de acelerar la investigación traslacional y cooperativa, la participación de pacientes metastásicos en ensayos clínicos y registros, y la importancia de garantizar circuitos asistenciales capaces de reducir tiempos y desigualdades en el acceso a pruebas, tratamientos y equipos especializados".

En el segundo espacio de debate han estado presentes la miembro de ALMIA, Aída Fernández; el vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), José Manuel Ramón y Cajal; el vicepresidente de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP), Santiago Gómez; la presidenta de la Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario y Ginecológico (ASACO), Charo Hierro; y el presidente de la Asociación Europea de Pacientes con Cáncer, Francisco Rodríguez Lozano; quienes han abordado las "necesidades sociales, laborales, emocionales e informativas".

La tercera mesa ha dispuesto de las aportaciones de Fernández Pascual; el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, César Hernández; el presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo; y el miembro del Consejo Asesor de Salud Pública de la OMS, Eduardo García-Toledano Mayoral.

SANIDAD ABOGA POR ORGANIZAR LOS RECURSOS PARA QUE "EL SISTEMA RESPONDA"

"El reto no es solo acelerar el acceso a la innovación, sino conseguir que el sistema fluya para que cualquier persona que viva en España pueda acceder, con independencia del servicio sanitario que le corresponda, al mejor recurso disponible para la atención que necesita", ha sostenido Hernández, quien ha agregado que es necesario "organizar la cartera, los recursos, los centros de referencia y la coordinación entre profesionales, de forma que el sistema responda de manera más líquida a las necesidades del paciente".

Junto a ello, ha manifestado que el sistema sanitario "debe guiarse por las necesidades de la ciudadanía, no solo por la visión de los profesionales o de la Administración". Los pacientes "necesitan un espacio propio, una representación estructurada y los recursos necesarios para participar con capacidad real en los procesos de evaluación, decisión y gobernanza", ha manifestado.

Tras ello, un nuevo apartado ha estado protagonizado por la directora técnica y estratégica del programa 'ALMIA-OE360º', Ana Quiñones; Fernández Pascual; García-Toledano Mayoral; la jefa del Laboratorio de Investigación Traslacional de la Fundación MD Anderson Cancer Center España, Gemma Moreno-Bueno; el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Pedro Pérez Segura; y el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de este último centro (IdISSC), el doctor Julio Mayol.

Estos expertos han analizado "cómo trasladar conceptos complejos de Oncología de precisión, como biomarcadores, secuenciación o biopsia líquida, de forma comprensible y útil", así como "el papel de la inteligencia artificial (IA), el criterio clínico y los programas formativos en la relación entre información, comprensión, adherencia, comunicación deliberativa y toma de decisiones compartida".

Por último, la directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Madrid, Celia García Menéndez, ha manifestado que "hablar de metástasis es hablar de uno de los principales desafíos de la Oncología actual". Por ello, es necesario que los avances científicos "lleguen a las personas concretas que los necesitan, en tiempo y con equidad", ha finalizado.