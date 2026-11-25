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MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y miembro del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño, el doctor Carlos Roncero, ha reclamado una estrategia nacional para reducir el elevado consumo de benzodiacepinas en España y ha defendido que la retirada de estos fármacos debe realizarse de forma gradual, planificada y acompañada.

"Hasta ahora, se han puesto en marcha iniciativas aisladas para lograrlo y, por ejemplo, algunas intervenciones estructuradas en Atención Primaria han triplicado la proporción de pacientes que dejan el tratamiento. Ante ello, es el momento de dar un paso adelante hacia una estrategia nacional enfocada en reducir el alto consumo de benzodiacepinas en España", ha puntualizadon en la presentación de 'Conectados por el Sueño', durante la Cumbre Anual del Sueño 2026-27.

La nueva plataforma es gratuita de formación dirigida a profesionales sanitarios para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del insomnio crónico en consulta; ofrece recursos clínicos y herramientas de comunicación para adaptar el abordaje del insomnio a las características y necesidades de cada paciente. Sus contenidos, elaborados y validados por especialistas de distintas disciplinas, incluyen vídeos interactivos, fichas de apoyo y materiales sobre diagnóstico diferencial, perfiles clínicos y repercusiones emocionales y conductuales del trastorno.

El miembro del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño y del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el doctor Lorenzo Armenteros, ha explicado que el objetivo es proporcionar a los profesionales una formación práctica que puedan aplicar directamente en la consulta. Según ha señalado, alrededor del 14% de los adultos en España padece insomnio crónico, cuyo abordaje requiere adaptar los objetivos clínicos y el tratamiento a cada persona.

FORMACIÓN PARA MEJORAR EL ABORDAJE DEL INSOMNIO

Armenteros ha destacado que la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente es una parte esencial del tratamiento, ya que puede contribuir a mejorar el diagnóstico, la adherencia y los resultados terapéuticos. También ha recordado que el insomnio crónico es un trastorno con entidad propia y que la Atención Primaria ocupa una posición relevante para detectarlo y tratarlo.

La cumbre ha abordado también la experiencia de las personas con insomnio crónico, en un encuentro que ha contado con la participación de una paciente y de la coordinadora del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño y responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Vall d'Hebron y el Hospital Quirónsalud de Barcelona, la doctora Odile Romero.