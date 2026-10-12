¿Por qué algunos medicamentos solo pueden recogerse en el hospital? Las razones van mucho más allá del precio

Archivo - Farmacéutico revisando los fármacos de su farmacia. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Oct. (EDIZIONES) -

Cuando un paciente recibe la indicación de que debe acudir al hospital para recoger su medicación es habitual que se pregunte por qué ese tratamiento no puede dispensarse en una farmacia comunitaria como cualquier otro. Pero es que detrás de esta restricción no existe una única razón: pueden influir la complejidad del tratamiento, sus posibles riesgos, la necesidad de un seguimiento especializado, las condiciones de financiación, o incluso la forma en la que debe conservarse y administrarse.

Y no hablamos únicamente de fármacos contra el cáncer: también hay tratamientos para enfermedades autoinmunes, infecciosas, raras, o patologías crónicas que requieren pasar por los Servicios de Farmacia Hospitalaria. La clave, tal y como nos explica a Europa Press Salud Infosalus Monike de Miguel Cascón, tesorera de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), está en que la farmacia hospitalaria no se limita a entregar el medicamento, sino que desempeña un papel esencial para garantizar su uso seguro y adecuado.

Indica que en nuestro país "los medicamentos están ampliamente regulados" por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) quien, durante el procedimiento de autorización de cada medicamento, decide si queda sujeto a prescripción médica o no (con o sin receta), y dentro de los sujetos a receta, si además requiere condiciones especiales como el uso hospitalario, o el especial control médico.

MEDICAMENTOS CIRCUNSCRITOS AL ÁMBITO HOSPITALARIO

Señala, por ejemplo, que los medicamentos de 'uso hospitalario' (H) son aquellos cuya prescripción y administración quedan íntegramente circunscritas al ámbito hospitalario, una condición que se otorga cuando concurre la necesidad de vigilancia, de supervisión, y de control multidisciplinar por sus características farmacológicas, su novedad terapéutica, o por razones de salud pública.

Mientras, prosigue esta experta, se encontraría los de 'diagnóstico hospitalario' (DH), medicamentos cuya patología exige medios técnicos especializados, o la intervención de un facultativo especialista determinado para el diagnóstico, aunque el mantenimiento del tratamiento y el seguimiento clínico puedan desarrollarse fuera del hospital: "Por sí sola, la condición DH no implica dispensación hospitalaria, y permite recogerlo en la oficina de farmacia una vez hecho el diagnóstico y prescrito el tratamiento inicial".

Por otro lado, también quedan restringidos a la dispensación exclusivamente hospitalaria, según prosigue, determinados medicamentos por sus condiciones de financiación: "Es lo que se conoce como 'reserva singular'. "Aquí, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) la acuerda en el propio acto de fijación de precio y de condiciones de financiación. Se limita la dispensación, sin necesidad de visado, a pacientes no hospitalizados, exclusivamente a través de los Servicios de Farmacia Hospitalaria", aclara.

Así, sostiene que la condición de dispensación a través de un Servicio de Farmacia Hospitalaria puede venir fijada por la clasificación del medicamento durante su procedimiento de autorización, y/o por las condiciones de financiación en su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud: "Las razones que llevan a esta condición son, por tanto, de índole diversa y suelen concurrir varias a la vez: la gravedad y complejidad de la patología a tratar, la necesidad de verificar criterios clínicos muy específicos antes de cada dispensación, el perfil de riesgo del fármaco, la necesidad de alta especialización, y también razones de control del gasto farmacéutico".

MEDICAMENTOS QUE SE DISPENSAN DESDE EL HOSPITAL

En cuanto a los medicamentos que con mayor frecuencia se dispensan sobre una farmacia hospitalaria, Monike de Miguel señala que no sólo hablamos de los tratamientos de oncología y de oncohematología, sino que también se incluyen terapias biológicas para enfermedades autoinmunes (anticuerpos monoclonales y otros biológicos usados en artritis reumatoide, y en otras enfermedades reumatológicas, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis grave, esclerosis múltiple); así como en el caso de enfermedades infecciosas crónicas como el VIH o la hepatitis; o en el de las enfermedades raras o minoritarias; así como en los trastornos de la coagulación, entre otros.

"Podríamos decir que todos estos tratamientos, independientemente del área terapéutica de la que se trate, comparten un mismo perfil: posologías complejas, interacciones relevantes, efectos secundarios significativos y coste elevado", afirma la tesorera de la SEFH.

EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO HOSPITALARIO

Ante la complejidad de estos medicamentos, la miembro de la SEFH destaca que el farmacéutico hospitalario desempeña un papel esencial en la seguridad de los pacientes, ya que además de entregar los medicamentos, se responsabiliza de garantizar que se utilicen de manera efectiva, segura, y eficiente durante todo el proceso asistencial.

Además, señala que entre las ventajas asistenciales de este modelo, y de seguridad para el paciente, "especialmente importantes en tratamientos complejos" se encontrarían: "Un contacto regular con el farmacéutico hospitalario permite revisar la evolución del tratamiento, resolver dudas, detectar posibles efectos adversos, comprobar que la medicación se está utilizando correctamente, e identificar problemas que podrían pasar desapercibidos hasta la siguiente consulta médica".

Otro aspecto que, en su opinión, es importante en este sentido es la coordinación con el resto del equipo sanitario, que facilita la comunicación y permite actuar con rapidez ante cambios en el tratamiento, resultados analíticos, o incidencias relacionadas con la medicación. "Aunque la recogida de medicación en el hospital pueda implicar desplazamientos, la actuación de los farmacéuticos hospitalarios aporta un valor añadido en el seguimiento clínico, aumenta la seguridad del paciente, facilita la detección precoz de problemas relacionados con los medicamentos, y contribuye a obtener mejores resultados en salud", asegura esta especialista.

¿MÁS MEDICAMENTOS SE DISPENSARÁN DESDE EL HOSPITAL?

En este sentido, le preguntamos si, mirando hacia el futuro, considera que cada vez habrá más medicamentos que sólo puedan dispensarse desde los hospitales, un aspecto en el que Monike de Miguel Cascón precisamente coincide ante el auge de las terapias personalizadas, en muchos casos tratamientos altamente individualizados, y que responden a procesos complejos de fabricación, de conservación, de transporte, y de administración, tal y como apunta, y que requieren igualmente de infraestructuras y de conocimientos especializados.

"Es el caso, por ejemplo, de las terapias CAR-T, en las que se modifican las propias células del paciente para tratar determinados cánceres hematológicos, y que en España ya se fabrican en algunos hospitales bajo autorización específica de la AEMPS. En este contexto, la farmacia hospitalaria debe desempeñar un papel clave no sólo en la dispensación, sino también en la coordinación logística, la gestión de la calidad, la seguridad del proceso, la monitorización de resultados, y el seguimiento a largo plazo de los pacientes", detalla esta farmacéutica hospitalaria.

Por último, habla también esta portavoz de la SEFH del peso de las decisiones de financiación, de manera que cuando se aprueba la financiación pública de un fármaco de coste elevado, es habitual que la Administración sanitaria establezca que su dispensación se limite a los Servicios de Farmacia Hospitalaria, con independencia de que se trate o no de una terapia avanzada.