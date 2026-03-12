ALCER señala que "unas simples pruebas de sangre y orina" pueden detectar de forma precoz la enfermedad renal

Archivo - Riñones. - ISTOCK. - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER), Juan Carlos Julián, ha señalado que "unas simples pruebas de sangre y orina" ayudan a detectar de forma temprana la enfermedad renal, en referencia a las pruebas para identificar la presencia de creatinina y albúmina, que pueden proteger la calidad de vida.

Así lo ha señalado con motivo del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este jueves. ALCER, con el aval científico de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y con la colaboración de CSL, ha lanzado la campaña 'online' '#HazRuidoporlaERC' para visibilizar y concienciar sobre la importancia de la prevención de la enfermedad renal crónica (ERC).

Esta afección es una alteración progresiva y persistente de la función de los riñones, que suele tener una evolución lenta y, en muchos casos, irreversible. En fases iniciales no suele producir síntomas, lo que dificulta su identificación y, cuando los signos aparecen, el daño renal puede ser ya relevante. En fases avanzadas, puede ser necesaria una terapia renal sustitutiva, como diálisis o trasplante, para sobrevivir.

En la iniciativa de ALCER participa el rapero El Chojin, que ha escrito la canción principal de la campaña, con el título 'El mundo sigue girando', a partir de su vínculo personal con la enfermedad renal. "He visto de cerca qué ocurre cuando los riñones fallan y es imprescindible concienciar para prevenir e informar para concienciar", ha señalado el artista, cuya hermana tuvo problemas en el riñón.

El responsable del Grupo de Nefrourología de la SEMG, Pedro García, ha enfatizado la importancia de controlar la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y promover hábitos de vida saludables como medidas de prevención de la enfermedad renal, además de una ayuda para ralentizar su progresión cuando ya está instaurada. "Cuidar los riñones es, en esencia, cuidar el corazón y proteger la salud global de la población; es añadir vida a los años", ha destacado.

"Compartimos con ALCER el objetivo de impulsar iniciativas que promuevan la detección precoz y la intervención temprana, porque actuar a tiempo -junto con el acompañamiento sanitario y la incorporación de hábitos de vida saludables- puede marcar una diferencia real en la evolución de la enfermedad y en la calidad de vida de los pacientes", ha añadido el director general de CSL España y Portugal, Antonio Charrua.