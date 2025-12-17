Un agente conversacional para el deterioro cognitivo y dosproyectos para esclerosis múltiple ganan el 'Hackathon Salud'

Imagen del 'X Hackathon Salud'. - COM SALUD

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos proyectos para pacientes de esclerosis múltiple (EM) y un agente conversacional de inteligencia artificial han sido los ganadores de los premios en categoría 'Growth' (con desarrollo inicial) en el 'X Hackathon Salud', el evento decano de la cocreación en salud cuya fase final se ha celebrado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Los equipos han recibido 9.000 euros en metálico y programas de mentorización y desarrollo a las mejores soluciones digitales valorados en 30.000 euros. "Las enfermedades neurodegenerativas y crónicas son una de las principales cargas del sistema sanitario que puede aliviarse con soluciones de 'eHealth'", ha asegurado el coordinador del Hackathon Salud, Carlos Mateos.

Un total de 47 propuestas se han presentado en esta edición de las cuales 19 accedieron a la fase final. El 'Hackathon Salud' está organizado por la plataforma de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud (ITEMAS), el Instituto #SaludsinBulos y la agencia COM Salud y cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA).

En el 'Reto BMS Comunicación eficiente con el paciente en NeurologIA categoría Growth', galardonado con 2.000 euros, se ha impuesto el proyecto 'MyMSCloud', presentado por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBI). Según explican, se trata de una plataforma "accesible, segura y alineada" que permite a las personas con EM registrar su experiencia, monitorizar sus síntomas y compartir informes comprensibles con su equipo sanitario. Así, se impulsa la participación activa del paciente, se identifican precozmente cambios relevantes en su salud y se optimiza la comunicación con los profesionales, elementos todos ellos fundamentales para una atención basada en valor y centrada en la persona.

En la categoría 'Seed' (ideas sin desarrollo), premiado con 1.000 euros, el triunfo ha sido para el proyecto 'PainCam', impulsado por tres fisioterapeutas del Hospital Ramón y Cajal (Beatriz de la Iglesia, Vicente Barrios y Sara Muñoz), para mejorar la comunicación del dolor de los pacientes que han sufrido un ictus y tienen afasia motora. Para ello, han diseñado un programa que les permite, a través de una aplicación llamada 'PainCam' instalada en una 'tablet', comunicar mediante 'eye tracking' y parpadeo qué les duele, qué tipo de dolor es y su intensidad.

Por otra parte, en el 'Reto MSD IA en la comunicación con los pacientes en cáncer de mama categoría Seed' (1.000 euros de premio) se ha impuesto el proyecto 'Mammocare', liderado por los doctores Teresa Presa y Miguel Chiva de la Unidad de Radiología de mama del Servicio de Radiología del Hospital Ramón y Cajal.

Es una plataforma digital diseñada para mejorar el acceso a información sanitaria fiable en mujeres con cáncer de mama mediante un asistente virtual multilingüe, seguro y adaptado a personas mayores. Su objetivo es ampliar el modelo de "escuela de pacientes" del hospital, permitiendo que cualquier mujer pueda resolver dudas generales y comprender su proceso diagnóstico y terapéutico sin necesidad de acudir presencialmente.

IMPULSO AL AUTOCUIDADO DESDE LA FARMACIA

En el 'Reto Colegio de Fisioterapeutas de Madrid Biomarcadores Digitales categoría Growth' (2.000 euros de premio) ha vencido el proyecto 'LoadFoot'. Se trata de una iniciativa presentada por fisioterapeutas (Belén Jiménez, Luís López, Mónica Pérez, Elena Pérez) y un terapeuta ocupacional (Miguel Sánchez) del servicio de Rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid para pacientes con esclerosis múltiple que necesitan rehabilitación para mejorar la marcha.

Combina realidad aumentada, realidad virtual, plantillas inteligentes y ejercicios interactivos para que el paciente recupere habilidades motoras, así como mejorar su equilibrio y la coordinación de la marcha. Este proyecto fue el vencedor en 2023 en categoría 'Seed'. Desde entonces, han trabajado en el prototipo para integrar datos de 'move tracking' con información de carga durante el desarrollo de tareas específicas.

Mientras que en la categoría 'Seed' (1.000 euros en metálico) el triunfo ha sido para 'FaceLATAM', una aplicación móvil presentada por alumnos de la Universidad de Cádiz que combina el análisis de movimiento facial a través de la cámara frontal del 'smartphone' con un sistema de tratamiento basado en videojuegos interactivos mediante 'biofeedback' para pacientes con parálisis facial.

Por otra parte, en el 'Reto CGCOF Farmacia como centro digital en salud' la victoria ha sido para 'Synfarma', presentado por los farmacéuticos Cristóbal Abrio, Antonio Hoys, Ana Sánchez y Ana Aguilar. Su proyecto busca integrar los datos de salud en tiempo real procedentes de pulseras de actividad, relojes inteligentes y aplicaciones móviles (como 'Google Fit', 'Fitbit', 'Garmin', 'Oura', 'Polar', 'Apple Health', etc) con la plataforma 'synFarma'. Gracias a esta conexión, el farmacéutico puede acceder a los principales biomarcadores (actividad física, calidad del sueño, frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, etc.) y utilizarlos para ofrecer un asesoramiento personalizado y proactivo.

Por último, el agente conversacional 'Doña Paquita' ha ganado el 'Reto COM Salud Comunicación en Salud - Premio General en categoría Growth' (1.000 euros). 'Doña Paquita' es un agente conversacional de IA diseñado por la 'startup' 'Bentónico' para detectar deterioro cognitivo temprano mediante el análisis de biomarcadores lingüísticos durante conversaciones naturales con adultos mayores.

A través de charlas cotidianas por teléfono o aplicación, el sistema analiza patrones de habla (velocidad, complejidad léxica, pausas, coherencia semántica) que se correlacionan con cambios neurobiológicos medibles por fMRI y EEG. Cuando detecta cambios significativos, genera alertas tempranas para profesionales de salud, permitiendo intervención preventiva hasta 2 años antes de síntomas clínicos evidentes.