Afrontar la obesidad requiere de reconocerla "legalmente" como una enfermedad crónica, según un informe

Archivo - Obesidad - ALEXANDR MUŞUC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora de Proyectos de la Fundación Gaspar Casal, Alicia del Llano, ha afirmado este martes que la obesidad debe ser reconocida "legalmente" como una enfermedad crónica, medida que forma parte de una hoja de ruta propuesta por un informe elaborado entre la fundación y Lilly para afrontar esta patología.

En el documento también se subraya la necesidad de transformar los entornos obesogénicos en saludables; de avanzar hacia el enfoque de 'Una salud' en todas las políticas, evaluando el impacto en salud más allá del ámbito asistencial; reforzar la Atención Primaria y crear unidades multidisciplinares para el abordaje integral de la obesidad; regular los determinantes sociales de la salud; o combatir el estigma y la discriminación.

"Todas estas medidas comparten un propósito común, alcanzar la equidad, y la equidad solo es posible si entendemos la salud como una responsabilidad compartida", ha expuesto Del Llano durante la presentación del informe en el Ministerio de Sanidad.

Tras ello, ha manifestado que la obesidad no es un asunto de voluntad individual, y que es "imposible" comprenderla sino se tienen en cuenta factores como la vivienda, el empleo, la educación, la renta, el consumo, la alimentación, el género o la salud mental.

"Uno no elige dónde nace, ni el barrio donde vive, ni el nivel educativo o económico de la familia donde crece, ni los entornos a veces saludables y a veces profundamente obesogénicos donde desarrolla su vida. Y, sin embargo, estos factores determinan más la salud que cualquier otra decisión individual", ha detallado.

De forma parecida se ha pronunciado el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, quien ha expresado que situaciones como vivir en un barrio con menos disponibilidad de alimentos saludables o en barrios sin zonas deportivas, o tener trabajos con un menor tiempo para seguir hábitos saludables, tienen un impacto en la obesidad y en la desigualdad de su atención.

ELIMINAR EL ESTIGMA SOCIAL Y GARANTIZAR LA EQUIDAD

Gullón también ha destacado la importancia que desde las administraciones públicas se abandonen los enfoques individuales sobre la obesidad, al mismo tiempo que trabajen por eliminar los estigmas asociados y garanticen la equidad en salud, y que un ejemplo de ello es la reciente aprobación del Real Decreto de comedores escolares.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), Diego Bellido, ha enfatizado que este informe se incide en que la obesidad "es una desigualdad", y que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de llevar una vida saludable, una brecha que mientras exista "no se podrá abordar" esta enfermedad en España.

"El documento que se presenta pone sobre la mesa una evidencia rigurosa y una mirada integral que nos recuerda que el exceso de peso afecta en nuestro país a casi 20 millones de personas, y que las tasas son mayores en los entornos más vulnerables", ha incidido.

Es por ello por lo que ha reclamado una estrategia nacional que sitúe la obesidad en el centro, y que se actúe tanto desde la sanidad como la educación, el consumo, la economía, el trabajo, el urbanismo o la agricultura.

Asimismo, ha instado a reforzar la prevención de la obesidad desde la infancia hasta la edad adulta con más educación, más formación profesional y más apoyo comunitario, todo ello de la mano de una "alianza" entre instituciones, los sectores implicados y la propia ciudadanía.

La directora de Relaciones Institucionales de Lilly, Teresa Millán, ha aseverado que este documento permite aumentar el conocimiento sobre esta patología, algo necesario para poder diseñar tratamientos eficaces, pero también para lograr prevenirla.

"Para hacer medicamentos tienes que conocer las enfermedades. Y esta (...) es una enfermedad crónica, compleja, con un origen multifactorial y que va más allá de los meros condicionantes biológicos. Es una enfermedad que tiene también otro tipo de condicionantes, como son estos condicionantes sociales. Si queremos entender bien una enfermedad tendremos que abrir un poco nuestras miras e identificar los problemas o las causas que pueden originarla", ha agregado.

UNA "ÉPOCA DORADA" EN INVESTIGACIÓN SOBRE OBESIDAD

El profesor titular emérito de Endocrinología en la Universidad de Navarra Javier Salvador ha expresado que en la actualidad se está viviendo una "época dorada" en las investigaciones sobre la obesidad, que han posibilitado tener "muchísima más claridad" sobre la enfermedad.

"Estamos viviendo una época absolutamente dorada en lo que respecta a las investigaciones en la obesidad. Yo viví épocas donde yo siempre hablo de la 'larga noche', donde no había más que oscuridad, no había ninguna luz, y entonces ahora, merced a una serie de investigaciones (...) se ha conseguido dar muchísima más claridad a lo que es la fisiopatología de la obesidad", ha declarado Salvador.

Durante su intervención, el especialista ha enunciado que la "base fundamental" para prevenir, diagnosticar y tratar la obesidad es la Atención Primaria, pues sus profesionales son los que "más están en contacto" con las personas que viven con obesidad.

Sin embargo, ha señalado la importancia de lograr una atención multidisciplinar en la que colaboren especialistas tales como endocrinos, cardiólogos o internistas, pues la obesidad "actúa prácticamente sobre todas las enfermedades".

EL PAPEL DE LOS FARMACÉUTICOS EN EL ABORDAJE DE LA OBESIDAD

Sobre el papel de la farmacia comunitaria en el abordaje de la obesidad se ha pronunciado la responsable del Área Asistencial de la Dirección de Servicios Farmacéuticos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Tamara Peiró, quien ha alegado que estos profesionales tienen un "papel fundamental" en la prevención de la misma, especialmente en zonas rurales y municipios de menos de 500 habitantes.

En este ámbito, el farmacéutico comunitario puede formar a las personas sobre hábitos saludables o alimentación, así como fomentar la actividad física de evitar el sedentarismo; aunque también pasa por abordar los bulos sobre obesidad o complementos y dietas "milagro".

Las farmacias comunitarias también pueden participar en la identificación precoz de factores de riesgo, tales como la medición del peso o la talla, y abordar directamente a los pacientes que viven con obesidad, ayudándoles a conocer los medicamentos existentes y cómo utilizarlos.