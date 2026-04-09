Afectados de Parkinson piden garantizar el acceso equitativo a atención especializada y a tratamientos de segunda línea

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MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Parkinson Madrid ha reclamado al Gobierno regional la dotación de recursos necesarios para garantizar el acceso equitativo a atención especializada y a tratamientos de segunda línea para cualquier persona residente en la región.

Con motivo del Día Mundial del Parkinson que se celebra cada 11 de abril, el colectivo celebrará este viernes una jornada informativa en el Auditorio de CaixaForum Madrid centrada en la actualización clínica y en la mejora de la atención a las personas con esta enfermedad.

Durante la inauguración del encuentro, el presidente de la Asociación Parkinson Madrid, José María Sáez, trasladará una serie de demandas clave para mejorar la atención sanitaria a las personas con párkinson en la región. Entre ellas, la asociación subraya que su principal demanda es que todas las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson sean atendidas por profesionales de neurología y enfermería especializados en trastornos del movimiento.

"Es imprescindible que existan unidades o consultas a las que se pueda acudir de forma rápida y flexible en caso de situaciones de urgencia relacionadas con la enfermedad", ha remarcado el presidente de esta entidad.

Además, remarcará que en los últimos meses se han visto mermados los recursos organizativos en la Consejería de Sanidad, lo que ha dificultado la implantación de procedimientos claros de derivación a unidades especializadas en párkinson.

Por ello, desde la Asociación Parkinson Madrid se solicita que se dote de los recursos necesarios para garantizar un acceso equitativo a atención especializada y a tratamientos de segunda línea para cualquier persona residente en la Comunidad de Madrid. "Una vez implantados estos circuitos, el siguiente paso debería ser darlos a conocer a todos los jefes de servicio de neurología y a los centros ambulatorios especializados, con el fin de asegurar una implementación real y homogénea en toda la región", ha indicado Sanz.

Por último, el presidente de la Asociación Parkinson Madrid defenderá la importancia de avanzar en una planificación asistencial ordenada y sostenible. "Un buen diagnóstico y una planificación ordenada son la garantía para organizar y optimizar la asistencia con los menores costes posibles de contratación asistencial y, en cualquier caso, para lograr una incorporación eficiente y lógica", ha subrayado.

PRESENTE Y FUTURO

La jornada reunirá a profesionales de neurología, responsables institucionales y representantes de la asociación para abordar los tratamientos disponibles, las terapias que están por llegar y los principales retos asistenciales en el abordaje de esta enfermedad neurológica crónica que afecta aproximadamente a 160.000 personas en España.

Las conferencias sobre las novedades terapéuticas que se llevarán a cabo durante el evento correrán a cargo de Juan Pablo Romero, neurólogo de la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María Ana y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria, y de Beatriz De la Casa Fages, neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El encuentro contará, además, con un coloquio abierto, concebido como un espacio de intercambio entre profesionales y asistentes.

Durante el acto se hará también entrega de los galardones anuales que reconocen la labor de personas y entidades comprometidas con la visibilización de la enfermedad y con el acompañamiento a quienes conviven con ella.

En esta edición, el XXIII Premio Meritorio Parkinson Madrid 2025 distinguirá al grupo de trastornos del movimiento de la Asociación Madrileña de Neurología (AMN), por su impulso a proyectos formativos dirigidos a mejorar la capacitación de neurólogos en el manejo de la enfermedad y su trabajo constante, riguroso y comprometido. Por su parte, el XVIII Premio de Reconocimiento Anual Parkinson Madrid 2025 recaerá en Isabel Vicente y Susana Donate por su más de 25 años dedicadas a la asociación.

"El Día Mundial del Párkinson representa una oportunidad para situar esta enfermedad en el centro de la conversación social y recordar que su impacto va mucho más allá del ámbito clínico", ha remarcado el presidente de la asociación.

En este sentido, ha destacado que "esta fecha también debe servir para reconocer a las personas con párkinson, a sus familias y a quienes las acompañan cada día, así como para seguir promoviendo una mayor comprensión de una realidad que continúa siendo poco conocida en muchos aspectos".

El acto de clausura contará, además del presidente de la Asociación Parkinson Madrid, con la presencia de Pablo Gómez-Tavira, viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid; Celia García, directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid y Sonia Vidal, gestora de proyectos científicos en la Subdirección General de Investigación y Becas de la Fundación "la Caixa".