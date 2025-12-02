Afectados por glaucoma y familiares piden reconocer el carácter neurogenerativo de la enfermedad - AGAF

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) ha pedido este martes reconocer al glaucoma como una enfermedad neurodegenerativa, pues el daño que provoca en el nervio óptico es irreversible y comparte mecanismos similares a otras patologías de carácter neuronal.

Su reconocimiento permitiría impulsar nuevas líneas de investigación orientadas a la regeneración de las células nerviosas del ojo, y abriría la puerta a "nuevas esperanzas" terapéuticas para los más de un millón de personas que se estima viven con glaucoma en España.

Así se ha pronunciado AGAF de cara al del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este miércoles, y por el que ha recordado que el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, con un avance "silencioso y progresivo" que no provoca síntomas en sus fases iniciales.

Todo ello hace que muchas personas reciban el diagnóstico cuando la pérdida de visión ya es significativa y permanente, y esta afectación visual repercute directamente en la autonomía y en la capacidad funcional de quienes la padecen, condicionando su vida laboral, social y emocional.

"El glaucoma no solo roba visión, también limita capacidades y autonomía. Hablamos de una discapacidad real, aunque muchas veces invisible, que condiciona la vida diaria de miles de personas", ha explicado el presidente de AGAF, Joaquín Carratalá.

Por todo ello, ha insistido en la necesidad de realizar revisiones oftalmológicas periódicas y de mantener una adherencia constante al tratamiento, pues la detección precoz es "la única herramienta eficaz" que existe en la actualidad para frenar su avance.

El tratamiento del glaucoma se basa en el uso de colirios diarios, procedimientos con láser o pequeñas intervenciones quirúrgicas orientadas a controlar la presión intraocular, pero la eficacia depende en gran medida del cumplimiento terapéutico.

De hecho, la falta de seguimiento de las revisiones o el abandono del tratamiento pueden acelerar la pérdida visual, comprometiendo la calidad de vida y aumentando el grado de discapacidad, motivo por el que el especialista ha señalado la importancia de que los pacientes comprendan el valor de los controles regulares y del cuidado continuo de su salud ocular.