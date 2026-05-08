Afectadas por cáncer de ovario piden desarrollar recursos para acompañar a las largas supervivientes

Archivo - Ginecóloga. - GERENME/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario (ASACO), Charo Hierro, ha destacado la necesidad de prestar atención a la calidad de vida, salud emocional e impacto en la vida personal y sexual de las largas supervivientes, por lo que ha pedido que se desarrollen recursos para acompañar a las pacientes y a sus allegados en esta etapa.

Así lo ha destacado en el marco de la campaña 'Mi historia continúa', que ha impulsado la Alianza MSD-AstraZeneca, con el apoyo de ASACO y la Asociación Mama Ovario Hereditario (AMOH), por el Día Mundial del Cáncer de Ovario, que se conmemora este viernes.

La iniciativa busca visibilizar que los avances en investigación están permitiendo que cada vez más mujeres prolonguen su supervivencia tras un diagnóstico de cáncer de ovario. Para ello, utiliza como escenarios los intercambiadores de Madrid, varias líneas de autobuses y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se estima que en 2026 se diagnosticarán 3.767 nuevos casos de cáncer de ovario en España. La mayoría de las pacientes con cáncer de ovario se diagnostican en etapas avanzadas, debido a la naturaleza insidiosa de la enfermedad, con síntomas tardíos e inespecíficos que se pueden confundir con otras situaciones clínicas.

Pese a su alta letalidad, en los últimos años se ha observado que los avances en los métodos de diagnóstico y en la cirugía, así como en la medicina de precisión, con nuevas terapias dirigidas, el uso de biomarcadores, el mayor conocimiento de la patología, la mayor preparación de los profesionales y la concienciación de la población, entre otros factores, han permitido un incremento del número de pacientes que alcanzan supervivencias cada vez más prolongadas.

ATENCIÓN INTEGRAL

"Queremos visibilizar que la historia de muchas pacientes no termina con el diagnóstico ni con el tratamiento. Cada vez más mujeres continúan su vida tras la enfermedad, por lo que requieren una atención integral que acompañe también esa nueva etapa", ha señalado la directora médica de Oncología en MSD España, Rute Álvarez.

Con la campaña también se quiere poner de manifiesto que las largas supervivientes afrontan retos que pueden ir más allá del control oncológico, incluyendo la persistencia de síntomas y efectos secundarios derivados de la enfermedad y su tratamiento, la incertidumbre sobre su evolución, así como un impacto significativo en su bienestar emocional, social y funcional, que puede dificultar la recuperación de su vida personal, social y laboral.

El secretario de la Asociación Mama Ovario Hereditario (AMOH), Marcelo Ruz, ha apuntado al impacto emocional que sufren las pacientes, destacando que, después del tratamiento, muchas necesitan apoyo para redefinir su día a día. "En los casos de predisposición genética, además, hay que gestionar cómo esa información afecta también a la familia y al entorno más cercano", ha añadido.

"Desde la Alianza de MSD-AstraZeneca trabajamos para impulsar no solo la investigación, sino también una forma de abordar el cáncer que tenga en cuenta todas las dimensiones de la enfermedad", ha resaltado la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Marta Moreno.