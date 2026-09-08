Archivo - AEV valora positivamente el Real Decreto sobre Vacunación Internacional, pero pide contar con un registro vacunal común - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha confirmado la presentación de alegaciones al Proyecto de Real Decreto sobre Vacunación Internacional, norma que valora positivamente, pero en la que ha pedido que se refleje "un mayor reconocimiento del papel de la Enfermería" y "un registro vacunal común".

El Grupo de Trabajo de Vacunación del Viajero de esta sociedad científica, que se ha valido del trámite legal de consulta pública previa para realizar aportaciones a este texto, considera que las mismas se centran en "contar con una cartera común de servicios, mejorar la coordinación entre centros y avanzar hacia un registro vacunal estatal".

Este último debe permitir consultar antecedentes vacunales relevantes y registrar las actuaciones realizadas en cualquier Centro de Vacunación Internacional, "así como potenciar la digitalización y trazabilidad de los certificados internacionales", ha expresado, señalando que ello posibilitaría disponer de indicadores comunes sobre actividad, accesibilidad y calidad, y detectar posibles desigualdades entre territorios.

Según ha expuesto en líneas generales, este proyecto busca regular la vacunación internacional y crear un marco jurídico que integre los servicios de la del viajero, por lo que este es "una oportunidad para actualizar la atención que reciben las personas que viajan al extranjero, independientemente de su lugar de residencia". Además, puede responder a la existente "necesidad de homogeneización", por lo que ha celebrado "especialmente" su presentación y confía "en que permita avanzar hacia una atención más equitativa".

"Criterios comunes de calidad y menos diferencias territoriales" son, por tanto, algunas de las peticiones, para lo que propone que los primeros incluyan la valoración previa al viaje, la revisión del estado vacunal, la indicación de vacunas y quimioprofilaxis, la expedición de certificados y el asesoramiento sobre riesgos asociados al viaje.

Junto a ello, ha demandado disponer de protocolos comunes de actuación y de mecanismos compartidos para responder ante posibles desabastecimientos de vacunas. Con ello, ha asegurado que se reducirían las diferencias que existen actualmente en el acceso a estos servicios, "de forma que la disponibilidad de centros, los tiempos de espera, los servicios ofrecidos y las condiciones económicas sean lo más homogéneos posible en toda España".

REQUISITOS MÍNIMOS COMUNES DE CALIDAD

Ahondando en los Centros de Vacunación Internacional, la AEV ha manifestado que estos "deberían cumplir unos requisitos mínimos comunes de calidad y contar con procedimientos normalizados de trabajo". Sobre ello, ha desatacado el 'Modelo de Acreditación de Unidades de Vacunación', de elaboración propia y que "define una serie de criterios, indicadores y estándares de calidad".

"La aplicabilidad del modelo a las Unidades de Vacunación Internacional mejora de manera significativa la calidad de los recursos, la medición de los resultados y la asistencia sanitaria", ha continuado al respecto, para añadir que es pertinente la creación de un sistema estatal de cita previa.

Por otra parte, y tras indicar que la atención al viajero debe prestarse mediante equipos en los que Medicina, Enfermería y personal de gestión y administración trabajen de forma coordinada y con responsabilidades claramente definidas, ha insistido también en la labor de los enfermeros, "tanto en la administración de vacunas como en su conservación y gestión, la trazabilidad, el registro y la educación sanitaria".

En cuanto a la atención, ha señalado, además, que la consulta del viajero debe mantener su carácter individual y confidencial, por lo que es "poco adecuada" la realización de consultas clínicas grupales. De hecho, apuesta por incorporar la telemedicina y otras modalidades de atención no presencial para determinadas actuaciones de información, valoración inicial o seguimiento, sin sustituir la atención presencial cuando sea necesaria.

Otros aspecto abordado por la AEV es la necesidad de reforzar la coordinación entre los centros dependientes de Sanidad Exterior y los gestionados por otras administraciones. El objetivo, según ha explicado, es configurar una red nacional de Vacunación Internacional.

Con todo, ha defendido la normalización de la vacunación internacional dentro del sistema sanitario, ya que "no solo protege la salud individual de las personas que viajan, sino también la salud pública, al contribuir a prevenir la importación de enfermedades emergentes". Esta "debe entenderse, por tanto, como una estrategia de protección individual y colectiva", ha finalizado.