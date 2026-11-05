La AEV pide reforzar la vacunación frente a la gripe en embarazadas y niños menores de cinco años

Archivo - Imagen de recurso de la vacunación a una mujer embarazada. - ANDREYPOPOV/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha insistido en la importancia de la vacunación frente a la gripe en niños de entre 6 y 59 meses y mujeres embarazadas, dos grupos de población cuyas coberturas vacunales, advierte, se mantienen por debajo de los objetivos fijados por el Ministerio de Sanidad.

Así lo ha hecho la AEV este jueves durante la presentación de la cuarta edición de su campaña 'El mejor plan para este invierno. Vacúnate', con la que busca aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe, la COVID-19 y el neumococo, especialmente entre los grupos vulnerables.

"El mensaje que queremos transmitir es sencillo, ahora es el momento de vacunarnos para reducir el riesgo de enfermar y sufrir complicaciones durante el invierno. Y así poder seguir disfrutando con salud de nuestros planes junto a las personas que queremos", ha señalado el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Pérez.

Desde la AEV recuerdan que, en la última temporada, el 61 por ciento de las embarazadas se vacunó frente a la gripe, cuando el Ministerio de Sanidad establece un objetivo del 75 por ciento. "La vacunación durante el embarazo tiene dos objetivos. Por un lado, proteger a la embrazada y, por otro, al niño mediante la trasferencia pasiva de anticuerpos", ha explicado el pediatra, portavoz y vocal sénior de la AEV, Fernando Moraga-Llop.

En este sentido, Moraga -Llop ha resaltado que existe "mucho margen de mejora" en la vacunación frente a la gripe durante el embarazo. Así, ha puesto como ejemplo la vacunación frente a la tosferina en embarazadas. "En tosferina tenemos cifras modélicas y somos el país con mayor cobertura. Por tanto, en gripe deberíamos intentar llegar al menos a esta cifra", ha añadido.

Por otra parte, la AEV subraya que la infancia es otro de los colectivos en los que resulta especialmente importante reforzar la vacunación frente a la gripe. Aunque suele asociarse a una enfermedad leve, la asociación advierte de que puede provocar complicaciones que requieran hospitalización incluso en niños sin patologías previas. De hecho, tres de cada cuatro menores de cinco años hospitalizados por gripe durante la temporada 2023-2024 no tenían ninguna enfermedad crónica conocida.

Desde 2023, la vacunación frente a la gripe está incluida en el calendario común para todos los niños de entre 6 y 59 meses. Y, aunque desde la AEV destacan que las coberturas han aumentado, todavía se encuentran por debajo del objetivo del 60 por ciento establecido por el Ministerio de Sanidad. En la temporada 2025-2026, la cobertura en niños de 1 a 4 años alcanzó el 52,4 por ciento, frente al 45,5 por ciento de la temporada anterior.

"Debemos ser conscientes de que la tasa de incidencia de complicaciones de la gripe en menores de cinco años, en algunos años, incluso es superior a la tasa de incidencia de hospitalizaciones en los mayores de 65 años", ha apuntado Moraga -Llop.

Además, la asociación ha apuntado que los datos científicos respaldan los beneficios de la vacunación en estas edades: la vacuna antigripal puede reducir hasta un 77 por ciento el riesgo de hospitalización y un 70 por ciento el riesgo de padecer gripe que requiera atención en Atención Primaria en niños de entre 6 y 59 meses.

GRIPE, NEUMOCOCO Y COVID-19

La campaña también se dirige también a las personas de 60 años o más y a los grupos de riesgo, para recordarles la importancia de vacunarse frente a la gripe; a los mayores de 65 años, para que se vacunen frente al neumococo; y a los mayores de 70, frente a la COVID-19.

También hace un llamamiento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, para que se protejan a través de la vacunación y animen a sus pacientes a hacer lo mismo. "Son uno de los principales referentes de información para la población y su recomendación puede marcar la diferencia a la hora de que una persona decida vacunarse", ha recordado Pérez.

En este contexto, el presidente la AEV ha señalado que, según estimaciones provisionales del Ministerio de Sanidad, durante la temporada 2025-2026 la gripe provocó en España 46.000 hospitalizaciones, 2.000 ingresos en UCI y 3.400 fallecimientos, mientras que la COVID-19 causó 5.300 hospitalizaciones y 480 muertes.

"Son cifras que nos recuerdan que la gripe no es una enfermedad banal. Podemos contraerla muchas veces a lo largo de nuestra vida y, en la mayoría de los casos, pasarla en cama y sin mayores complicaciones. Sin embargo, tiene consecuencias para una parte importante de la población", ha recordado Pérez.

Así, ha indicado que la COVID-19 puede incrementar a corto plazo el riesgo de insuficiencia cardíaca y de efectos de eventos trombóticos, mientras que el neumococo es una de las principales causas de neumonía que hay en la comunidad.

Para concienciar sobre todo ello, la campaña 'El mejor plan para este invierno. Vacúnate' tendrá presencia a nivel nacional en televisión, radio, cines, marquesinas y otros soportes de publicidad exterior, plataformas de audio, medios digitales y redes sociales.