AESAN advierte de la presencia de trigo en lotes de snack de maíz de la marca Boy Bawang sin incluir en el etiquetado

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este viernes de la presencia de trigo no incluido en el etiquetado de snack de maíz de la marca Boy Bawang, según una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF, por sus siglas en inglés).

El producto afectado es 'Cornick Lechon Manok Flavor', de la marca Boy Bawang, con fechas de consumo preferente 14/03/2026, 17/06/2026, 18/08/2026, 14/11/2026, 14/01/2027, 17/03/2027 y 24/04/2027. Se presenta en bolsas de 90 gramos.

Esta información es fruto del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Madrid y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorio.

Como medida de precaución, la AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas con alergia al trigo que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, el consumo no comporta "ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.