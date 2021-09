Los aerosoles nasales de esteroides pueden ayudar a reducir el riesgo de COVID-19 grave en quienes ya los usan

Aerosol nasal. (CC BY 2.0)

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Clínica Cleveland, en los Estados Unidos, ha encontrado que los pacientes que usan regularmente aerosoles nasales de esteroides tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave relacionada con COVID-19, incluido el riesgo de hospitalización, ingreso en la UCI y mortalidad, que se estima se reduce entre un 20% y un 25%.

El estudio, que fue publicado en 'Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice', fuer realizado por el doctor Joe Zein, neumólogo de la Clínica Cleveland y Ronald A. Strauss, alergólogo-inmunólogo y Director del Centro de Alergia y Asma de Cleveland. Y fue financiado por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre y el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de Salud.

Los investigadores siguieron a 72,147 personas positivas al COVID-19, mayores de 18 años, dentro del sistema de salud de la Clínica Cleveland desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. De esa cohorte, 12.608 (17,5%) fueron hospitalizados, 2.935 (4,1%) ingresaron en la UCI y 1.880 (2,6%) murió durante la hospitalización. Dentro de este grupo, 10.187 (14,1%) pacientes estaban recibiendo un aerosol nasal de esteroides, también conocido como corticosteroides intranasales, antes de la infección por COVID-19.

Los pacientes que usaron corticosteroides intranasales antes de la enfermedad por COVID-19 tenían un 22% menos de probabilidades de ser hospitalizados, un 23% menos de probabilidades de ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos y un 24% menos de probabilidades de morir por COVID-19 durante la hospitalización en comparación con los pacientes que no con corticosteroides intranasales.

Si bien los hallazgos del estudio alientan a los pacientes que usan corticosteroides intranasales de forma crónica a continuar haciéndolo según sea necesario, no sugiere que los corticosteroides intranasales deban usarse para tratar o prevenir el COVID-19 de ninguna manera. La teoría detrás del estudio, que se basó en informes de que el corticosteroide intranasal 'in vitro' (en el laboratorio) disminuyó el receptor de proteína ACE2, permitiendo que el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 ingrese a las células y propague la enfermedad.

Los corticosteroides intranasales son aerosoles nasales de la familia de medicamentos esteroides. Estos medicamentos se rocían o inhalan en la nariz para ayudar a aliviar la congestión nasal, la irritación, las alergias y otros problemas nasales. Se pueden comprar sin receta o con receta. Hasta la fecha, no se ha determinado el papel preciso que juegan los corticosteroides intranasales en la reducción de la gravedad de la infección por COVID-19.

Sin embargo, en base a los hallazgos del estudio y al hecho de que la expresión de ACE2 es más alta en la mucosa nasal, se puede plantear la hipótesis de que al suprimir la carga viral y la expresión del receptor en la nariz, el uso de corticosteroides intranasales puede ser eficaz contra la enfermedad grave. Se necesitarán estudios futuros para corroborar estos hallazgos.

"Este estudio muestra la importancia de la nariz en la infección por COVID-19. La nariz, en este caso, es la puerta de entrada a nuestros cuerpos, lo que permite que el virus ingrese y se replique dentro. El uso de corticosteroides intranasales puede ayudar a interrumpir esa puerta", señala el doctor Zein.

"Nuestros hallazgos son particularmente significativos, ya que la disminución de las hospitalizaciones por COVID-19, las admisiones a la UCI y la mortalidad podrían aliviar la tensión en los sistemas de atención médica con recursos limitados en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo donde hay un acceso limitado a las vacunas y donde hay mutaciones en el SARS. -Han surgido CoV-2", agrega el doctor Strauss.