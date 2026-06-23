Los aeropuertos de Aena gestionan más de 8.000 vuelos de trasplantes en diez años y elevan su operativa un 66%

Archivo - Fachada de la sede central de Aena, a 6 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos de Aena en España ha facilitado más de 8.000 operativos aéreos especiales para la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) entre los años 2015 y 2025.

A lo largo de esta última década, este tipo de operaciones estratégicas ha registrado un crecimiento del 66%, al pasar de los 602 vuelos atendidos en 2015 a los 1.000 contabilizados al cierre del pasado ejercicio, según el último balance de la institución médica.

Solo durante el año 2025, las infraestructuras del gestor aeroportuario público-privado dieron soporte a un total de 2.389 operaciones de despegue y aterrizaje destinadas en exclusiva al traslado de órganos y de los equipos médicos especializados, un segmento logístico donde el factor tiempo resulta crítico y sitúa al transporte aéreo como el medio más rápido y eficiente.

Para dar viabilidad a estas urgencias médicas, Aena modificó el horario operativo de sus centros en 143 ocasiones a lo largo del año pasado mediante la prolongación de sus servicios, y ejecutó otras 21 aperturas extraordinarias nocturnas o fuera de jornada, activando a la totalidad de los equipos humanos y técnicos aeroportuarios necesarios.

SEVILLA Y CÓRDOBA LIDERAN LAS AMPLIACIONES HORARIAS

Por instalaciones, el Aeropuerto de Sevilla fue el que más veces extendió su jornada operativa en 2025 para atender las solicitudes de la ONT, con un total de 18 prolongaciones. Le siguieron el Aeropuerto de Córdoba (16 ocasiones), A Coruña (14), el Aeropuerto Internacional Región de Murcia (14) y el de Salamanca (13).

En el capítulo de aperturas extraordinarias --aquellas que exigen reabrir una infraestructura cerrada--, los aeropuertos de Badajoz, Salamanca y Sevilla encabezaron la lista con cuatro activaciones excepcionales cada uno, seguidos por las instalaciones de la Región de Murcia, Albacete y Valladolid.

Por volumen total de intervenciones absolutas asociadas a la gestión de trasplantes, los nodos con mayor actividad de la red estatal fueron Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Valencia, Sevilla, A Coruña, Bilbao, Internacional Región de Murcia, Palma de Mallorca, Córdoba y Málaga-Costa del Sol.

Desde el punto de vista logístico, Aena detalla que una parte de estos flujos se canaliza a través de las rutas comerciales y vuelos regulares de pasajeros convencionales, siempre que las frecuencias y horarios coincidan con los requerimientos médicos de los órganos extraídos.

El gestor aeroportuario destaca el carácter público y de infraestructura esencial de su porfolio nacional, remarcando que más allá del tráfico de pasajeros y de la aviación comercial, los aeropuertos desempeñan servicios de soberanía, protección civil y desarrollo social.

Entre estas funciones se incluyen la cobertura logística a las campañas de extinción de incendios, las bases de salvamento marítimo, la formación de nuevos pilotos del sector, la aviación corporativa y las labores de Defensa Nacional en aquellos aeropuertos que operan de forma conjunta como bases aéreas del Ejército de Tierra y del Aire.