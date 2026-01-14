AEPEF lanza su segunda convocatoria para la investigación del subtipo SPG11 de la paraparesia espástica hereditaria

La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF) ha abierto la segunda convocatoria de ayudas a la investigación del subtipo SPG11. - LA ASOCIACIÓN DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF) ha abierto la segunda convocatoria de ayudas a la investigación, con un total de 30.000 euros, para la paraparesia espástica hereditaria (PEH/HSP) con un enfoque específico en el subtipo SPG11.

En España, en torno a 4.000 personas conviven con esta enfermedad neurodegenerativa de origen genético. La paraparesia espástica familiar se caracteriza por la rigidez y la debilidad progresiva de las extremidades inferiores.

Esta iniciativa está dirigida a la investigación vinculada a centros públicos, hospitales o universidades para que promuevan la investigación clínica o traslacional de la enfermedad y en especial del subtipo SPG11, que es una de las variantes más frecuentes de la enfermedad que todavía no tiene terapias dirigidas específicas.

Este subtipo está asociado a una forma de PEH/HSP caracterizada por su espasticidad progresiva, deterioro cognitivo, neuropatía periférica y alteraciones visibles en neuroimagen, como puede ser el adelgazamiento del cuerpo calloso. Estos síntomas se empiezan a ver en la infancia o en la adolescencia, y una gran parte de los afectados, al cabo de una o dos décadas después del inicio de la enfermedad, requieren silla de ruedas.

AEPEF ha impulsado esta convocatoria para centrarse en este subtipo, una forma compleja de la enfermedad de inicio temprano y con evolución progresiva. Actualmente no existe ningún tratamiento específico para esta versión, por lo que quieren avanzar en el desarrollo de posibles tratamientos que vayan más allá de la rehabilitación o el control de síntomas.

Los proyectos presentados en esta convocatoria tendrán que enfocarse en el subtipo SPG11, y podrán tratar aspectos como la fisiopatología, el diagnóstico, la identificación de biomarcadores o el desarrollo de posibles tratamientos. También se valorarán propuestas que realicen enfoques comparativos con otras enfermedades con rutas celulares compartidas u otros subtipos relacionados como el SPG15, que comparte alteraciones en procesos celulares como la autofagia y la endocitosis.

Esta convocatoria está, exclusivamente, dirigida a proyectos liderados desde instituciones públicas del ámbito sanitario, académico o científico, y no se tendrá en cuenta ninguna propuesta procedente de una identidad privada con fines lucrativos.