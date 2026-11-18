Archivo - La AEPap destaca el papel decisivo de las consultas de Pediatría en la lucha contra las resistencias bacterianas - SKYNESHER/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Patología Infecciosa (GPI) de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha destacado el papel decisivo de las consultas de los profesionales en la lucha contra las resistencias bacterianas, y es que las familias son fundamentales "para evitar tratamientos innecesarios", para lo que los pediatras deben ofrecer "información clara y rigurosa".

Según han puesto de manifiesto los especialistas, el objetivo es que los padres comprendan sus recomendaciones y se impliquen en el cuidado de sus hijos. "No obstante, esta participación activa nunca debe trasladarles la responsabilidad de decidir cuándo prescribir un antibiótico, una valoración que corresponde exclusivamente al criterio clínico", han aclarado.

De este modo, y con motivo de la celebración, este miércoles, 18 de noviembre, del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, y hasta el día 24, de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, han sostenido que los padres deben conocer la evolución habitual de las infecciones respiratorias, evitar la automedicación y el aprovechamiento de envases sobrantes, mantener al día el calendario de vacunación y aplicar medidas básicas de prevención, como el lavado de manos.

Para reforzar el mensaje, han expuesto que, según la 'Guía ABE' de la AEPap, que es un conjunto de documentos breves que contienen información actualizada sobre enfermedades infecciosas frecuentes en los niños, es necesario seguir avanzando hacia una utilización más racional y segura de los medicamentos. En la misma línea, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha elegido el lema 'Cuida de tus hijos: utiliza los antibióticos con prudencia' para su campaña de 2026.

Así, se pone el foco en los lactantes, los niños en edad preescolar y sus familias, por lo que se alude a la Pediatría de Atención Primaria, especialidad donde las infecciones respiratorias constituyen una de las principales causas de consulta y donde se toman numerosas decisiones sobre la necesidad de iniciar o evitar un tratamiento antibiótico.

LOS ANTIBIÓTICOS PUEDEN PROVOCAR EFECTOS ADVERSOS AL USARLOS CUANDO NO SON NECESARIOS

En este contexto, han explicado que los antibióticos son esenciales y salvan vidas cuando están correctamente indicados, pero no son eficaces frente a los virus responsables de gran parte de los catarros y otras infecciones respiratorias que afectan a los niños. "Administrarlos cuando no son necesarios no acelera la recuperación de estas infecciones y puede provocar efectos adversos, como diarrea, náuseas o erupciones cutáneas", han subrayado, para añadir que, "además, su utilización innecesaria favorece la selección y propagación de bacterias resistentes".

Debido a ello, han insistido en que la ausencia de prescripción antibiótica no significa ausencia de tratamiento, por lo que "la información sobre la evolución esperable de la enfermedad, las medidas de alivio sintomático, los signos de alarma y las circunstancias en las que debe realizarse una nueva consulta forman parte de una atención sanitaria de calidad". Por contra, cuando existe una infección bacteriana que requiere tratamiento, el antibiótico "debe utilizarse sin demoras injustificadas, seleccionando el fármaco, la dosis y la duración más adecuados para cada situación clínica", han asegurado.

Con todo, la meta es dar continuidad a los datos de 2025, año en el que, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a través del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), el consumo de antibióticos sistémicos en salud humana se redujo en un 5,1 por ciento, pasando de 24,26 a 22,94 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes y día. Desde 2015, el descenso acumulado alcanza el 18,8 por ciento, pero se desconoce cómo ha evolucionado la prescripción en los niños.

Para lograrlo, apuesta por "una valoración clínica cuidadosa, un uso juicioso de las pruebas diagnósticas, la elección preferente de antibióticos de espectro reducido cuando el tratamiento esté indicado y la aplicación de duraciones de tratamiento basadas en la evidencia". Al respecto del último punto, "la evidencia científica respalda cada vez más las pautas cortas de tratamiento antibiótico en algunos procesos infecciosos frecuentes en la infancia", ha explicado.

A su juicio, las estrategias deben integrarse en los Programas de Optimización del Uso de Antibióticos (PROA), tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario, para lo que "su desarrollo exige formación continuada, herramientas clínicas actualizadas, sistemas de evaluación y un apoyo institucional sostenido".