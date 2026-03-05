La AEPap asegura que cerca del 33% de las plazas de Pediatría en Atención Primaria no están cubiertas por especialistas

Archivo - Médico pediatra. - GEORGERUDY/ISTOCK - Archivo

Cerca de un tercio de las plazas de Pediatría de Atención Primaria no están cubiertas por especialistas en Pediatría, lo que repercute de "forma directa" en la atención sanitaria de los niños y adolescentes, según el presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), Pedro Gorrotxategi.

En la presentación del 22º Congreso de la AEPap, celebrado entre el 5 y el 7 de marzo, se ha recalcado que solo el 22 por ciento de los pediatras residentes se forman en Atención Primaria (AP), aunque suponga más del 65 por ciento de las necesidades dentro de esta especialidad.

Entre 2018 y 2024, la falta de pediatras en AP aumentó del 26 por ciento hasta casi un 30 por ciento, lo que hace que hasta 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes no tengan "garantizada su atención por un pediatra". Sin embargo, desde la Asociación han asegurado que los responsables de la formación especializada de los médicos (MIR) no están adoptando medidas para "paliar esta situación".

Asimismo, han puesto el foco en el "alto número" de pediatras formándose en subespecialidades como la Neonatología (un 12 por ciento) o los Cuidados Intensivos (un 10 por ciento), cuando en estas áreas las necesidades reales son, respectivamente, de un 3 y un 4 por ciento de los pediatras.

"Cabe plantearse si las comunidades autónomas y los hospitales están formando a nuevos pediatras para dar respuesta a necesidades reales o para otras finalidades. Podemos afirmar que esta situación, a la larga, va a tener efectos negativos, pues el déficit en Atención Primaria se va a cronificar aún más", ha señalado Gorrotxategi.

DIFERENCIAS ENTRE CCAA

Entre las comunidades autónomas existen diferencias en el "porcentaje que se forman en AP". "Las regiones del norte como Galicia, Asturias, País Vasco o Navarra" tienen menos déficit de pediatras en AP que las del sur, pero ninguna de ellas supera el 35 por ciento de los pediatras. Este déficit hace que las plazas no sean "atractivas" porque hay profesionales que tienen "a más de 1.000 niños asignados".

Además, en comunidades como Madrid o Cataluña, de las que no tienen acceso a todos los datos, estas carencias pueden ser todavía mayores, ya que "en los hospitales grandes se forma menos en Atención Primaria".

"Los Gobiernos autonómicos y las Comisiones de Docencia Hospitalarias han dejado que la situación precaria de la Pediatría de AP se vuelva crónica y, en vez de adoptar medidas para mejorarla, han centrado todos sus recursos en la atención hospitalaria", ha declarado.

RECORTE DE DERECHOS

Pedro Gorrotxategi ha recordado que "no garantizar el acceso a la Pediatría de Atención Primaria supone un recorte de derechos y genera inequidad". De igual forma, ha recordado que si "la atención pediátrica en el primer nivel de asistencia no está garantizada", sólo las familias con más recursos económicos son capaces de llevar a sus hijos e hijas a consultas privadas.

Por su parte, la presidenta del Comité Organizador del 22º Congreso de AEPap, Victoria Martínez, ha afirmado que la llegada de nuevas herramientas tecnológicas a la consulta demuestra la importancia de la actualización de los pediatras de Atención Primaria.