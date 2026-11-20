Archivo - Imagen de recurso de un bebe con una pediatra. - ZUKOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha remitido una carta abierta a las formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones generales en la que reclama garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a un pediatra en Atención Primaria, así como reconocer oficialmente las Áreas de Capacitación Específica pediátricas.

En la carta, la AEP solicita a las formaciones que sitúen la salud y el bienestar de la infancia y la adolescencia entre las prioridades de sus programas electorales y de la próxima legislatura. La carta está suscrita por la AEP, en representación de 14 sociedades regionales de Pediatría y 24 sociedades de especialidad, que integran a más de 13.000 pediatras españoles.

Bajo el título Ocho prioridades para la salud y el futuro de la infancia y la adolescencia, la AEP reclama compromisos concretos que permitan fortalecer el modelo de atención pediátrica español y dar respuesta a los principales desafíos sanitarios y sociales que afectan a los menores.

Así, la asociación sitúa entre sus primeras reivindicaciones la necesidad de garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a un pediatra en Atención Primaria, en un contexto en el que cerca del 30 por ciento de las plazas pediátricas de los centros de salud carecen de especialistas en Pediatría. Asimismo, reclama culminar el reconocimiento oficial de las Áreas de Capacitación Específica (ACE) pediátricas, una medida que considera fundamental para garantizar una atención especializada de calidad.

Junto a estas demandas, la carta plantea la necesidad de combatir la pobreza infantil y las desigualdades en salud, reforzar la prevención y la atención a la salud mental, impulsar una estrategia integral frente a la obesidad infantil y mejorar la detección y atención a los trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje.

La AEP también reclama una mayor protección de los menores frente a los riesgos del entorno digital, mediante una regulación más estricta de las redes sociales y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas, así como políticas medioambientales que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de la infancia frente a la contaminación y fenómenos extremos como las danas, los incendios forestales y las olas de calor.

Los pediatras subrayan que para afrontar estos desafíos es "imprescindible contar con profesionales suficientes y adecuadamente formados", así como impulsar políticas públicas que trasciendan los ciclos electorales y garanticen una protección integral de la salud infantil. Por ello, apela a todas las formaciones políticas para que incorporen estas ocho prioridades a sus programas electorales y asuman compromisos concretos para desarrollarlas durante la próxima legislatura.