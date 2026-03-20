AEP pide adelantar la segunda dosis de vacuna de sarampión a los 2 años y propone cambios en hepatitis A y meningococo B - AEP

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría (AEP) está celebrando en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera sus XVII Jornadas de Inmunizaciones, en las que ha propuesto tres cambios en el calendario vacunal ante el repunte de sarampión, hepatitis A y meningococo B, estando protagonizado el relacionado con la primera de estas enfermedades por el adelantamiento de la segunda dosis de la vacuna a los dos años.

Según han indicado los especialistas, estas enfermedades infecciosas prevenibles mediante vacunación están mostrando en los últimos años signos de reemergencia en España y en otros países europeos. "El resurgir de algunas infecciones no significa que las vacunas hayan dejado de funcionar", ha aclarado, no obstante, el coordinador del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de esta sociedad científica (CAV-AEP), el doctor Francisco Álvarez.

"Este fenómeno suele estar relacionado con descensos puntuales en las coberturas vacunales, cambios epidemiológicos o la importación de casos desde otros países", ha continuado. Así, y con la reciente retirada para España, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del estatus de zona libre de sarampión, en 2025 se notificaron 397 casos, casi el doble que en 2024, cuando se registraron 227.

Para evitar la circulación del virus es necesario que, al menos, el 95 por ciento de la población esté vacunada con dos dosis, pero en el país la cobertura de la segunda se sitúa en torno al 93 por ciento, con diferencias entre comunidades autónomas. A ello se une "el flujo de personas procedentes de países con coberturas vacunales más bajas, que favorece la transmisión del sarampión entre personas no vacunadas", ha señalado.

El sarampión, en lactantes menores de un año que aún no han sido vacunados, y en personas con enfermedades de base, puede provocar complicaciones graves, como neumonía y afectación neurológica. Por su parte, la enfermedad meningocócica es una infección bacteriana grave, que produce enfermedad a través de cinco serogrupos: A, B, C, W e Y, siendo el B el más frecuente.

VACUNACIÓN FRENTE AL SEROGRUPO B DEL MENINGOCOCO TAMBIÉN A ADOLESCENTES

Extender la vacunación frente al serogrupo B del meningococo también a los adolescentes, no solo a los lactantes, es otra petición del CAV-AEP, ya que es una enfermedad devastadora por la rapidez de su evolución, pudiendo afectar a personas previamente sanas y evolucionar en pocas horas desde un estado aparentemente normal a una sepsis fulminante o una meningitis grave.

Actualmente, uno de cada cuatro adolescentes está colonizado por meningococo, es decir, es portador del patógeno en su nasofaringe sin llegar a desarrollar enfermedad, lo que convierte a este grupo de edad en uno de los principales reservorios de la bacteria en la población. Con todo, se aboga por la protección a todos los lactantes menores de 12 meses frente a los serogrupos ACWY, no solo frente a C.

Además, los expertos han mostrado su apuesta por introducir la vacuna de la hepatitis A para bebés de entre 12 y 15 meses y la de rescate para el resto de niños y adolescentes sin vacunar. Ello porque esta patología también está mostrando un cambio en su patrón epidemiológico en España, con un incremento significativo de casos en los últimos años.

"La situación nos obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y a robustecer la prevención mediante la vacunación", ha enfatizado el miembro del CAV-AEP, el doctor Valentí Pineda, mientras que el presidente de la AEP, el doctor Luis Carlos Blesa, aboga por una visión integral de la salud. "Hoy, sabemos que la prevención de las enfermedades infecciosas exige una visión de 'Una Sola Salud'", ha subrayado este último.

Tal y como ha expuesto, "las vacunas son una de las herramientas más eficaces para proteger a la población y evitar el impacto de enfermedades" que se creían "controladas". "La vacunación de padres, cuidadores y convivientes contribuye a reducir la circulación de patógenos y a crear una barrera de protección alrededor de los niños, especialmente de los más pequeños o de aquellos que aún no han completado su calendario vacunal", ha concluido.