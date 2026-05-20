Archivo - La AEMPS contará con 99 nuevos trabajadores tras una actualización de su Relación de Puestos de Trabajo - AEMPS - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) va a ser reforzada con 99 nuevos trabajadores, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha señalado que esta medida ha sido confirmada por la Dirección de este organismo regulatorio y tras el visto bueno del Ministerio de Hacienda a actualizar su Relación de Puestos de Trabajo (RTP) de personal funcionario para este casi centenar de plazas.

Este sindicato, que ha indicado que esta decisión se ha llevado a cabo gracias a sus "presiones" durante "los últimos meses" por "la situación límite" de este órgano del Ministerio de Sanidad "por falta de financiación y fuga de profesionales", ha señalado que los citados puestos corresponden "a niveles 26, 28 y 29 (la mitad corresponden a los 28 y 29) y, por tanto, altamente cualificados".

"Una vez aceptada la reclasificación, será puesta en marcha por Función Pública", ha manifestado CSIF, que ha subrayado que, "cuando corresponda, los 99 puestos serán cubiertos por comisión de servicio, lo que dará lugar a que se liberen otros puestos que serán ofertados por concurso, calculando el número total de puestos reclasificados en 150".

Aunque ha valorado "de manera positiva" esta medida y reconocido "el esfuerzo realizado por la Dirección de esta Agencia para poner en valor el organismo como autoridad sanitaria de referencia y, por tanto, esencial para este país", ha asegurado que es "insuficiente". Al respecto, ha sostenido que el citado equipo directivo "solicitó, a Función Pública y a Hacienda, alrededor de 200 plazas, es decir, el doble de los puestos que se han admitido".

"CSIF seguirá trabajando para que los laboratorios oficiales de control se incluyan en una reclasificación que se ha puesto en marcha por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación para que el personal investigador sea reclasificado", ha proseguido, tras lo que ha declarado que lleva "años" reclamando "un incremento de la productividad para los empleados públicos de la Agencia".

SOLICITADA UNA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

En este sentido, ha explicado que, "finalmente, la Dirección de la Agencia ha solicitado al Ministerio de Hacienda una mejora de la productividad con el fin de equiparar a los empleados públicos de este organismo con los del Ministerio de Sanidad". Esta y las anteriores medidas "son fundamentales para evitar la fuga de talento (entre 2024 y 2025, la Agencia perdió al 10% de la plantilla por este motivo)", ha señalado.

"Esta falta de personal provocó el cierre del laboratorio de Materias Primas y la unificación de los laboratorios de Tecnología Farmacéutica y de Análisis Químicos", ha continuado, para añadir que "los puestos ofertados no son atractivos y no pueden competir con los que se ofertan desde otros organismos, provocando la fuga de personal y, por tanto, la falta de personal cualificado".

Por todo ello, CSIF ha resumido que seguirá trabajando para "que el proceso de reclasificación para el personal de los Laboratorios Oficiales de Control de la AEMPS se concluya a través de la vía liderada por el Ministerio de Ciencia e Innovación". Además, espera que se implante "un plan de desarrollo de la carrera profesional que permita reconocer la progresión profesional del personal en función de su experiencia, formación y desempeño".

Este último aspecto es necesario también para "establecer itinerarios claros que faciliten la promoción interna y la especialización; garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los distintos niveles y categorías; alinear la estructura de puestos con las necesidades reales de la Agencia, reforzando áreas críticas y reduciendo cargas desproporcionadas", e "incorporar incentivos profesionales que reconozcan la responsabilidad, la complejidad técnica y el impacto del trabajo desarrollado", ha sostenido.