La AEMPS alerta del riesgo en determinadas sillas de ruedas eléctricas de la marca Quirumed

Imagen de la sillas afectadas. - AEMPS

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Shenzhen Yattll Industry (China), de que en determinadas sillas de ruedas eléctricas de la marca Quirumed las patas delanteras podrían doblarse si el producto se utiliza fuera de las condiciones especificadas en las instrucciones de uso.

Según señala la Agencia, esto podría ocurrir por su uso en entornos no adecuados, como pendientes pronunciadas o superficies irregulares, o cuando se excede la capacidad de carga máxima. Si el producto no se utiliza según las instrucciones de uso, existe la posibilidad de que la estabilidad y/o rendimiento de la silla de rueda eléctrica se vea reducida, advierte la AEMPS.

El producto ha sido distribuido en España por la compañía Quirumed, que está enviando una nota de aviso dirigida a las personas usuarias a las que ha suministrado los productos afectados para informar del problema detectado y de las acciones a seguir.

En concreto, se trata de los productos 'Quirumed-Camel Hope YE246' (modelo YE246, UDI-DI 08435270743432), 'Quirumed-YE245C' (modelo YE245C, UDI-DI 08435270774009), 'Quirumed-YE245C-MAX' (modelo YE245C-MAX, UDI-DI 08435270774528) y 'Quirumed-WLLC-1115' (modelo WLLC-1115, UDI-DI 08435270742053).

En este contexto, la AEMPS ha recomendado a los usuarios comprobar si el número de serie de su silla de ruedas está afectado por este problema. En caso de disponer de alguno de los productos afectados, aconseja leer con atención la nota de aviso de la empresa y seguir las instrucciones de uso actualizadas, limitando su utilización a interiores y a aceras o pavimentos bien mantenidos. Asimismo, recomienda no utilizar la silla en pendientes pronunciadas ni en terrenos irregulares, ni exceder la capacidad de carga máxima recomendada.

Por último, la AEMPS solicita a las ortopedias que comprueben si disponen de números de serie afectados o si han distribuido alguno de estos modelos a personas usuarias. En ese caso, les insta a ponerse en contacto con los clientes a los que suministraron las sillas de ruedas eléctricas afectadas y a facilitarles la nota de aviso.