La AEMPS alerta de un posible fallo en la batería de dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa

Imagen de uno de los dispositivos. - AEMPS

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de un problema de resistencia mecánica en la estructura interna de la batería de determinados dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa, 'TD Navio Midi' y 'TD Navio Maxi', diseñados para facilitar la comunicación a personas con trastornos del habla y del lenguaje mediante el tacto o el seguimiento ocular.

Según indica la OMS, si el producto sufre una caída fuerte, golpes repetidos o tensiones mecánicas, los componentes internos de fijación de la batería podrían dañarse, lo que podría hacer que la batería se moviera dentro del dispositivo.

En casos excepcionales, este movimiento podría dañar el aislamiento de la batería y provocar un cortocircuito interno, lo que podría dar lugar a un calentamiento localizado y a la liberación de gases en el interior de la carcasa del producto.

El fabricante Dynavox Group AB ha puesto en conocimiento de la AEMPS el problema. Los productos 'TD Navio Midi' y 'TD Navio Maxi' han sido distribuidos en España por Qinera. La empresa está enviando una nota de aviso dirigida a personas usuarias, profesionales sanitarios y distribuidores para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir en el caso de tener los productos afectados.

En concreto, se trata del producto 'TD Navio Midi', con referencia 1000798, y de los números de serie comprendidos entre TDNM1-240628000004 al TDNM1-260617070001. Además, del producto 'TD Navio Maxi', con referencia 1000799, y de los números de serie comprendidos entre TDNL1-240904000016 al TDNL1-260617070001.

Según señala la AEMPS, el número de serie puede localizarse en la etiqueta con el código de barras situada en la parte posterior del producto. Para localizarlo, se debe levantar el soporte y buscar el número marcado con las letras 'SN'.

INFORMACIÓN PARA USUARIOS

La AEMPS ha publicado información dirigida a los usuarios de estos dispositivos. En ella, recomienda leer detenidamente la nota de aviso de la empresa y seguir las instrucciones indicadas.

Los productos afectados deben enviarse a reparar para garantizar que continúen funcionando según lo previsto. Para ello, los usuarios deben ponerse en contacto con la empresa.

Si el dispositivo presenta movimientos o ruidos anómalos, se apaga de forma inesperada o muestra daños visibles en la carcasa, los usuarios deben contactar con el equipo de asistencia. Asimismo, no deben intentar abrir el dispositivo, extraer la batería ni realizar reparaciones por su cuenta.

Además, se han puesto a disposición de los usuarios recursos para facilitar el uso de su 'software' de comunicación en otro dispositivo o mediante opciones impresas.

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES SANITARIOS Y DISTRIBUIDORES

Asimismo, la AEMPS ha publicado una información destinada a profesionales sanitario y distribuidores. En ella, recomienda leer la nota de aviso de la empresa y reenviarla a todas las personas usuarias, instalaciones y organizaciones pertinentes.

Además, solicita identificar los productos afectados a través del portal para colaboradores, así como colaborar en la coordinación y la programación de las medidas correctivas y las reparaciones.

En caso de necesitar ayuda con la identificación de productos, la coordinación o la programación, aconseja ponerse en contacto con la empresa.