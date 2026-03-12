La AEMPS advierte de un posible desgaste prematuro en algunas conteras de muletas y bastones fabricados por Ossenberg

Muletas y detalle de contera. - AEMPS

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este jueves de un posible desgaste prematuro en las conteras (piezas de goma) de determinados modelos de muletas y bastones, así como en conteras de goma con inserto de acero comercializadas por separado, fabricadas por la empresa alemana Ossenberg GmbH.

Según ha detallado la AEMPS, el desgaste prematuro podría atribuirse a un lote defectuoso, asociado a anomalías en el material de las conteras. Este desgaste, más rápido de lo habitual, puede observarse tras dos o tres semanas de uso y manifestarse mediante un desgaste significativamente mayor en la superficie de uso, la aparición de grietas o degradación del material y la reducción del perfil de la contera.

Como consecuencia de este desgaste, ha advertido de que las personas usuarias podrían experimentar una disminución de la resistencia al deslizamiento, una reducción de la estabilidad del apoyo e incluso un riesgo potencial de caída.

Las muletas, bastones y conteras han sido distribuidos en España por KMINA Improving Mobility Development, Ayudas Tecno Dinámicas e Ibor Médica. Estas empresas están enviando una nota de aviso dirigida a farmacias y ortopedias para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Los productos afectados son las muletas de antebrazo 'Klassiker', 'Kiddy', 'Junior' y 'Easy', los bastones de aluminio ligero 'LM-Stock Kiddy' y las conteras de goma con inserto de acero, comercializados entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Las conteras afectadas pueden ser de color azul, gris o negro.

INFORMACIÓN PARA USUARIOS, DISTRIBUIDORES Y FARMACIAS

La agencia ha recomendado a los usuarios de estos productos que revisen con regularidad las conteras de goma y, si observan signos de desgaste prematuro, generalmente tras dos o tres semanas de uso, interrumpan su uso y lleven la muleta o el bastón a la farmacia u ortopedia donde lo compraron para que reemplacen las conteras.

Además, ha pedido a los distribuidores que informen a los puntos de venta sobre el problema detectado y las acciones a seguir. En este sentido, les ha instado a que faciliten la nota de aviso para que informen a los clientes. En su caso, ha señalado que deben realizar el reemplazo de las conteras afectadas que les soliciten.

En lo que respecta a farmacias y ortopedias, la AEMPS ha señalado que comuniquen el problema y las medidas correctivas a los clientes que hayan adquirido alguno de los productos afectados. Si lo solicitan, deben realizar el reemplazo de las conteras afectadas.