Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) han puesto en marcha FollowER, un proyecto que tiene como objetivo mejorar la transición de la atención pediátrica a la adulta de las personas con enfermedades raras, mediante el desarrollo de una propuesta de modelo asistencial que favorezca la continuidad de la atención y la coordinación entre los profesionales sanitarios.

"En las enfermedades raras, garantizar la continuidad asistencial es tan importante como avanzar en el diagnóstico y el acceso a los tratamientos. La llegada a la edad adulta no puede suponer una ruptura en la atención ni una pérdida del conocimiento acumulado sobre cada paciente", señala Clara Foyaca, vocal de la Junta Directiva de AELMHU.

Al llegar a la edad adulta, el cambio de equipos médicos, especialistas y profesionales de referencia puede generar dificultades de coordinación y discontinuidades en el seguimiento clínico y los tratamientos, "en un contexto en el que la experiencia y el conocimiento acumulados sobre cada paciente resultan fundamentales".

Uno de los principales retos es avanzar hacia criterios comunes que contribuyan a reducir las diferencias en la atención entre centros sanitarios y comunidades autónomas, respetando las necesidades y circunstancias de cada persona. "Con FollowER queremos contribuir a impulsar un proceso planificado y coordinado, que permita dar respuesta a sus necesidades en cada etapa de la vida", afirma.

El proyecto contempla la elaboración de un documento de valor que recoja una propuesta de modelo integral de transición asistencial, a partir del análisis de la situación actual y la identificación de las principales necesidades de las personas con enfermedades raras.

Para ello, contará con un Comité Técnico multidisciplinar y desarrollará un proceso de trabajo que incluirá entrevistas a profesionales sanitarios, encuestas y reuniones de expertos, con el fin de incorporar diferentes perspectivas y experiencias asistenciales a la elaboración de la propuesta.

El objetivo es ofrecer recomendaciones y orientaciones aplicables que puedan servir de referencia a los profesionales sanitarios y contribuir a mejorar la atención de las personas con enfermedades raras en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

El proyecto reúne a instituciones, profesionales sanitarios y pacientes, además cuenta con la participación dentro del Comité Institucional del Ministerio de Sanidad. Esta colaboración permitirá incorporar distintas perspectivas clínicas, asistenciales y sociales para desarrollar una propuesta fundamentada y adaptada a la realidad de las personas con enfermedades raras.

Entre las asociaciones que participan se encuentran: Asociación Española de Pediatría (AEP), Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).