AEF reclama el reconocimiento de las especialidades de fisioterapia y una mayor autonomía profesional

Acto inaugural de la jornada nacional ‘Fisioterapia en el Campus de Ponferrada. XXV aniversario: Especificidad, Interdisciplinariedad y especialización en Fisioterapia’ que se celebra en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León. - ULE

Las jornadas nacionales que se celebran en el Campus de Ponferrada de la ULE reúnen a más de 150 participantes

PONFERRADA (LEÓN), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), Fernando Ramos, ha reclamado este jueves el reconocimiento oficial de las especialidades de esta disciplina que ya existe en la práctica clínica y una mayor autonomía profesional.

"La Fisioterapia ha encontrado en diferentes campos de actuación una especialización de facto, con profesionales que ejercen en determinadas áreas con un conocimiento científico profundo, pero necesitamos que exista una regulación a nivel ministerial", ha señalado Ramos y ha incidido en la necesidad de avanzar en este reconocimiento para mejorar la atención sanitaria y optimizar los recursos disponibles.

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, ha subrayado la importancia de la interdisciplinariedad y de una mayor integración de la fisioterapia en el sistema sanitario.

En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Facultades de Fisioterapia, Noelia Moreno, que ha apuntado que la profesión mantiene retos relacionados con la delimitación de sus competencias, el desarrollo de las especialidades, la autonomía profesional y el acceso directo de los pacientes a los servicios de fisioterapia. Estas cuestiones centran el debate académico y profesional sobre la evolución de una disciplina cada vez más vinculada a distintos ámbitos de la atención sanitaria.

Fernando Ramos y Noelia Moreno se han pronunciado de este modo en las jornadas nacionales 'Fisioterapia en el Campus de Ponferrada. XXV aniversario: Especificidad, Interdisciplinariedad y especialización en Fisioterapia' que se celebran en el campus berciano de la Universidad de León (ULE) en el marco del vigésimo quinto aniversario de la implantación de la titulación.

PRESENTE Y FUTURO DE LA DISCIPLINA

Más de 150 participantes se dan cita en el evento con el que se conmemora el cuarto de siglo de unos estudios que, según ha destacado la vicerrectora del Campus, Pilar Marqués, han dejado tras de sí miles de estudiantes, miles de historias y miles de profesionales, y que durante dos días convierten a Ponferrada en un referente nacional para el análisis del presente y el futuro de la fisioterapia.

Noelia Moreno ha destacado la contribución del Campus de Ponferrada al desarrollo académico de esta disciplina. "Este campus y esta titulación han sido una referencia en el crecimiento y desarrollo académico de la Fisioterapia", ha señalado, a la par que ha puesto en valor el trabajo de su profesorado y la preparación de los profesionales que demanda la sociedad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha hecho alusión a la proyección que estos estudios superiores ofrecen al territorio y ha subrayado el vínculo que mantienen los estudiantes con la ciudad tras completar su formación: "No solo cursan estudios aquí nuestros jóvenes, sino también muchos que vienen de otras partes de nuestro territorio nacional y que se convierten en embajadores de Ponferrada".

En las jornadas nacionales se presentan más de 45 comunicaciones, entre ellas trabajos de fin de grado y proyectos vinculados a tesis doctorales de la mano de estudiantes, investigadores y profesionales procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

RETOS DE UNA PROFESIÓN EN EVOLUCIÓN

El evento aborda los principales desafíos de la profesión desde diferentes perspectivas, con sesiones dedicadas a la formación, la asistencia clínica, la investigación y la gestión, además de nuevas vías de desarrollo profesional vinculadas al emprendimiento, la divulgación y la creatividad.

La celebración del aniversario de la implantación de Fisioterapia en Ponferrada coincide con una nueva etapa de crecimiento del campus, que continúa con el trabajo encaminado a ampliar las oportunidades formativas vinculadas a las Ciencias de la Salud. En este contexto, Marqués ha destacado el papel de la futura Policlínica, una infraestructura que reforzará la formación práctica del alumnado y que tendrá especial relevancia para el Grado en Fisioterapia.

Las jornadas continuarán este viernes con nuevas sesiones científicas y el acto de clausura, que estará presidido por la rectora de la ULE, Nuria González, que entregará insignias a los egresados de la primera promoción de Fisioterapia del Campus de Ponferrada. El reconocimiento rendirá homenaje a quienes comenzaron sus estudios en 2001 y forman parte de la trayectoria de una titulación que, 25 años después, mantiene su contribución al desarrollo universitario de El Bierzo.