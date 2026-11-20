El presidente de la AEEH, Rafael Bañares, en la presentación de los documentos. - AEEH

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) ha presentado este viernes dos hojas de ruta para impulsar y priorizar la acción frente a las hepatitis víricas y la enfermedad hepática metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), dando continuidad al 'Plan Nacional de Salud Hepática: Reto 2032'.

Las enfermedades hepáticas "han sido consideradas siempre, de manera muy injusta, enfermedades de segunda división", según ha aseverado el presidente de la AEEH, Rafael Bañares, quien ha aludido durante las 'Jornadas de Otoño de Salud Hepática' a las "causas poco nobles" que llevan a estas patologías y a su "muy prolongada" evolución.

Así, los nuevos documentos, elaborados en talleres de cocreación con la participación de sociedades científicas y sociales, ONG y administraciones públicas como el Ministerio de Sanidad, tienen como objetivo promover la acción para situar a las enfermedades hepáticas en el "lugar que merecen".

El primero, 'Data to cure: Un modelo para cerrar el círculo de las hepatitis víricas en España', busca avanzar en el objetivo de curación en hepatitis C, que dispone de antivirales de acción directa de acceso universal, y en el caso de las hepatitis B y C, que no cuentan con tratamiento curativo, mitigar la progresión a través del diagnóstico, la vinculación de los pacientes al sistema y su seguimiento.

"El problema ya no es solo clínico, sino de acceso y de continuidad: los grupos de riesgo están bien identificados, pero afrontan barreras culturales, legales y de acceso, estigma y falta de cribado proactivo. Cerrar el círculo es que nadie se pierda entre la detección, el diagnóstico y el seguimiento, y para ello hay que ir a buscar a quienes no llegan al sistema, vincularlos y mantener esa vinculación hasta la curación", destaca el documento.

El modelo que proponen la FEEH y la AEEH se compone de seis pasos y 26 propuestas de acción. El primer paso se centra en ir donde están las personas. Para ello, insta a desplegar unidades móviles de cribado y equipos de calle, sobre todo en zonas con población de riesgo; colaboración con embajadas, consulados y asociaciones de las comunidades de origen para llegar a la personas migrantes; y cribado a todas las personas al menos una vez en la vida, con la participación de Atención Primaria y Urgencias.

Tras ello, pone el foco en el diagnóstico y tratamiento, con acciones como la digitalización del algoritmo de diagnóstico en un solo paso, el acceso al tratamiento desde la Atención Primaria y farmacia comunitaria, y no solo en atención hospitalaria; y la organización de circuitos para permitir iniciar el tratamiento el mismo día que se confirma el diagnóstico.

CONECTAR AL PACIENTE CON EL SISTEMA

El siguiente paso está enfocado en conectar al paciente con el sistema, para lo que propone establecer un circuito que genere automáticamente la primera cita con atención especializada o fijar "huecos reservados" en las agendas de los profesionales para colectivos vulnerables.

En cuarto lugar, aboga por no dejar a nadie atrás, mediante la implantación de una figura que facilite el acompañamiento a los pacientes o la generación de alertas automáticas de pérdida de vinculación. El quinto paso consiste en mantener el vínculo e insta a crear un sistema automatizado de recordatorios y confirmación de citas, así como modelos de seguimiento híbrido, que combinen consultas presenciales y telemáticas; y a estratificar el seguimiento según el riesgo de abandono.

Por último, el modelo pone en valor el papel de los datos para impulsar la curación. Entre las acciones clave de este paso se encuentran la monitorización en tiempo real del proceso asistencial del paciente, mediante la coordinación entre los distintos actores de la red; la creación de sistemas de recuperación de pacientes perdidos y otros para identificar áreas más vulnerables y poder orientar estrategias de microeliminación.

La exdirectora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y candidata a dirigir este organismo, María Neira, que ha participado en la jornada a través de un vídeo, ha destacado el abordaje de la hepatitis C en España, que se está acercando a su eliminación, y ha apostado por invertir en prevención primaria para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En su intervención, ha defendido la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en la ciencia y promover la vacunación frente a la desinformación. Asimismo, ha instado a realizar campañas de concienciación sobre los riesgos del alcohol, especialmente dirigidas a los jóvenes, y a "salir" de los hospitales "e ir allí donde empieza la enfermedad".

SIETE CAPACIDADES PARA ABORDAR LA ENFERMEDAD HEPÁTICA METABÓLICA

El segundo documento presentado, titulado 'Las 7 capacidades de un sistema sanitario preparado para abordar la enfermedad hepática metabólica', tiene como objetivo impulsar el abordaje de esta enfermedad hepática crónica, relacionada con la obesidad, la diabetes tipo 2 y el riesgo cardiovascular.

Se estima que la prevalencia de la MASLD se sitúa en torno al 30 por ciento de la población y los principales desafíos tienen que ver con su carácter silente, que lleva a un retraso en el diagnóstico, a lo que se suma un recorrido asistencial poco claro.

El planteamiento sigue una estrategia similar a la del documento sobre hepatitis virales, con siete capacidades clave con las que un sistema sanitario debe contar, un total de 22 acciones e indicadores para evaluar los resultados de las mismas.

Así, comienza por la identificación y estratificación precoz de las personas en riesgo, para lo que insta a implantar un programa de cribado en personas con factores de riesgo y a automatizar el cálculo del riesgo de fibrosis hepática a través de FIB-4. La segunda capacidad se centra en garantizar un diagnóstico oportuno y equitativo del grado de fibrosis, con acciones como el establecimiento de una misma ruta diagnóstica en todos los territorios.

En tercer lugar, aboga por la coordinación asistencial para que ningún paciente quede atrás, a través de la implantación de circuitos asistenciales integrados entre Atención Primaria (AP) y especializada o el impulso de consultas virtuales. Otro de los objetivos es posibilitar el cambio de hábitos para todas las personas, con independencia de su situación socioeconómica.

La formación de los profesionales sanitarios en salud hepática se sitúa como la quinta capacidad de la que se debe dotar al sistema sanitario, junto a la promoción de un lenguaje no estigmatizante. El documento también insta a conseguir un acceso equitativo a la prevención y al tratamiento farmacológico y no farmacológico.

Por último, llama a dotar a las personas de información accesible y no estigmatizante, de forma que la sociedad y no solo los pacientes dispongan de información sobre la enfermedad hepática metabólica.

La clausura del encuentro ha contado con la subdirectora general de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, María Fernández, quien ha puesto en valor el trabajo ministerial para avanzar hacia un abordaje integral y multidisciplinar de la salud hepática, porque esta "no se aborda desde una sola política".

En este sentido, ha destacado el Documento de Desarrollo 2025-2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, que incorpora entre sus objetivos la salud hepática. Según ha avanzado, la intención es impulsar el próximo año un grupo de trabajo centrado en esta materia.