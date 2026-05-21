Archivo - AEDA afirma que "buena valoración y Fisioterapia especializada" en diástasis abdominal producen "mejores resultados" - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BEE32 - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Fisioterapia de la Agrupación Española de Diástasis Abdominal (AEDA), Rafael Vicetto, ha puesto de manifiesto que, en esta condición, "en muchos casos, los mejores resultados llegan cuando se combina una buena valoración, Fisioterapia especializada y cirugía cuando está indicada".

Esta organización, que ha indicado que la diástasis abdominal "es una condición más frecuente de lo que parece -afecta a más de un 45 por ciento de mujeres tras el embarazo- y consiste en la separación de los músculos rectos del abdomen como consecuencia de una distensión en la línea alba", ha declarado que, "aunque suele asociarse al embarazo, también puede aparecer por otros factores, como el sobrepeso, el estreñimiento, la tos crónica o la realización repetida de ejercicios abdominales".

"Más allá de la estética, los especialistas insisten en que se trata de un problema que puede afectar al suelo pélvico, a la estabilidad, la postura, el control del tronco y la funcionalidad global del abdomen", ha continuado la AEDA, que ha insistido en que "no todas las diástasis requieren cirugía y, en muchos casos, la Fisioterapia especializada es suficiente para lograr mejoras relevantes".

En este sentido, ha señalado que "en diástasis leves o moderadas, el tratamiento conservador mediante Fisioterapia puede ser la opción principal". "El enfoque no se basa únicamente en reducir la separación muscular, sino en mejorar cómo funciona el abdomen en su conjunto: activación del transverso abdominal, integración del suelo pélvico, control de la presión intraabdominal y reeducación del movimiento", ha explicado.

EN OCASIONES, LA CIRUGÍA ES "LA OPCIÓN MÁS ADECUADA"

"Cuando este trabajo se realiza de forma individualizada, puede traducirse en una mejora clara de la estabilidad del core, la postura y la sensación de fuerza abdominal, incluso sin necesidad de intervención quirúrgica", ha proseguido, para agregar que, "sin embargo, existen casos en los que el daño estructural de la pared abdominal hace que la cirugía sea la opción más adecuada".

A su juicio, "esto ocurre cuando la separación es severa, existen hernias asociadas, hay dolor persistente o una limitación funcional importante, o cuando la calidad de los tejidos está significativamente deteriorada". "En estos casos, la cirugía permite reparar la estructura de la pared abdominal, pero no actúa sobre la función muscular, que debe recuperarse, posteriormente, con Fisioterapia", ha sostenido el director de Cirugía de AEDA Almería, el doctor Manuel Felices.

Por otra parte, esta entidad ha afirmado que es importante "diferenciar entre técnicas quirúrgicas, ya que no todas están indicadas para los mismos perfiles de paciente". "La abdominoplastia se suele indicar cuando existe exceso de piel o flacidez importante, mientras que la técnica 'REPA' se centra en la reparación interna de la pared abdominal en pacientes con buena calidad de tejidos", ha concretado.

"La elección de la técnica debe basarse en la situación real del paciente, no solo en criterios como la invasividad o la estética de la cicatriz", ha subrayado, tras lo que ha afirmado que "la cirugía no debe entenderse como una solución aislada, sino como una fase dentro de un proceso de recuperación más amplio".

Así, ha declarado que "el trabajo fisioterapéutico previo ayuda a preparar el abdomen, mejorar la activación muscular y optimizar el control corporal antes de la intervención". "Después de la cirugía, la Fisioterapia es esencial para recuperar la funcionalidad, reentrenar el movimiento y consolidar los resultados a largo plazo", ha finalizado.