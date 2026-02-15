La AECC solicita "más concienciación y financiación estable" para acelerar terapias innovadoras en cáncer infantil

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Evaluación de Proyectos de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Marina Salmón, ha manifestado que "hace falta más concienciación y financiación estable, que aceleren terapias innovadoras y su llegada a la práctica clínica" en cáncer infantil.

En coincidencia con la celebración, este domingo, 15 de febrero, del Día Internacional Contra el Cáncer Infantil, esta representante de la AECC, entidad socia de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), ha sostenido que es necesario, al respecto, "un compromiso compartido para situar al paciente y a su familia en el centro".

"Esto implica una atención integral que cuide su bienestar físico, emocional y social a lo largo de todo el itinerario de la enfermedad, y una investigación de vanguardia impulsada por equipos multidisciplinares trabajando en red", ha continuado Salmón, que ha insistido en sus demandas para que esta enfermedad en los menores "sea una prioridad urgente".

En este contexto, se ha expuesto que uno de los principales obstáculos para avanzar en la investigación del cáncer infantil es el bajo número de casos, ya que, en España, se diagnostican cada año alrededor de 1.500, lo que representa apenas el 1 por ciento de todos los de cáncer. La baja incidencia hace que la investigación sea más compleja y requiera cooperación entre múltiples centros, incluso a nivel internacional, para acceder a suficientes muestras y datos.

Estas circunstancias "dificultan atraer inversión de la industria farmacéutica, por lo que la investigación depende, en gran medida, de financiación pública y de entidades sin ánimo de lucro", ha señalado Salmón, que ha añadido que, "durante la infancia, el cáncer, generalmente, no se puede prevenir ni existen campañas de concienciación y diagnóstico precoz".

LOS TUMORES PEDIÁTRICOS PRESENTAN CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS ÚNICAS

Además, los tumores pediátricos presentan características biológicas únicas que hacen que los tratamientos diseñados para adultos no siempre funcionen. "El cáncer infantil y el de los adultos se inician, a menudo, por mutaciones diferentes en distintos genes", ha explicado, al respecto, esta miembro de la AECC, que ha insistido en que las terapias diseñadas para los adultos "no pueden extrapolarse a los pacientes pediátricos".

Por tanto, la investigación se centra en desarrollar terapias más personalizadas y adaptadas a la edad. Los esfuerzos actuales se dirigen a "la búsqueda de nuevos abordajes terapéuticos más innovadores, específicos y con menos efectos secundarios, que no solo sean eficaces, sino que mejoren la calidad de vida de los niños y niñas", ha enfatizado Salmón.

"La supervivencia de los pacientes pediátricos se encuentra por encima del 80 por ciento", ha afirmado, por otro lado, pero ha advertido de que "hay ciertos tipos de cáncer infantil especialmente agresivos donde la supervivencia sigue siendo baja y los tratamientos son limitados, por lo que impulsar la investigación en este campo es crucial".

En esta coyuntura, se están promoviendo redes multicéntricas que facilitan el reclutamiento de pacientes y el acceso a datos clínicos y terapias innovadoras. Como ejemplo de estos se hallan la Plataforma de Ensayos Clínicos Internacionales Multicéntricos-SEHOP (ECLIM-SEHOP) y la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos (RECLIP).

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN

Por su parte, la Fundación Científica de la AECC lanzó, en 2007, la primera convocatoria exclusiva de cáncer infantil, para atraer talento e investigar en un área desatendida. Actualmente, apoya ensayos clínicos multicéntricos internacionales para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos contra cánceres poco frecuentes a través de la convocatoria ATTRACT.

Entre los proyectos adjudicados en esta se encuentran Interfant-21, liderado por el doctor Álvaro Lassaletta, para mejorar el tratamiento de lactantes con leucemia linfoblástica aguda; y FOSTER-CabOs, desarrollado por la doctora Cristina Mata, para evaluar cabozantinib como nueva opción terapéutica en osteosarcoma, una enfermedad sin avances en décadas.

Así, esta Fundación de la mencionada socia de AseBio financia 39 proyectos de investigación en cáncer pediátrico, con una inversión total de 10,75 millones de euros, incluyendo cuatro integrados en redes internacionales, como ATTRACT, TRANSCAN y Cancer Grand Challenges.

De hecho, en 2025, esta entidad destinó un millón de euros a un ensayo clínico en Fase II que evaluará la eficacia de una viroterapia oncolítica en tumores cerebrales pediátricos recurrentes o refractarios. Además, ha apoyado iniciativas centradas en bienestar y calidad de vida, como la Cátedra de la doctora Julia Balaguer, de la Universidad de Valencia, que investiga cómo el ejercicio físico y el acompañamiento psicosocial pueden mejorar el estado físico y emocional de los niños durante y después del tratamiento.