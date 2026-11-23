Archivo - Paciente de cáncer. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y su Fundación Científica, Ramón Reyes, ha instado a contar con los pacientes tanto en la toma de decisiones que afectan a su atención como en lo relativo a la investigación, con el objetivo de avanzar hacia un abordaje del cáncer centrado en las personas.

"Las personas con cáncer tienen un conocimiento único sobre la enfermedad y sobre cómo impacta en sus vidas", ha subrayado en la I Jornada de Pacientes con Voz, que la AECC ha celebrado este lunes con la participación de pacientes, familiares, profesionales sanitarios, investigadores y representantes de centros oncológicos.

El encuentro ha permitido compartir experiencias y reflexionar sobre cómo incorporar la perspectiva de quienes conviven con la enfermedad en la atención sanitaria, la investigación y la organización de los centros.

En este marco, se han presentado distintos modelos empleados por diferentes centros oncológicos de España y Europa para incorporar la participación efectiva de pacientes y familiares. De este modo, se han podido identificar buenas prácticas y oportunidades de aprendizaje para conseguir una implicación estructural de los pacientes, que no dependa de iniciativas aisladas ni de la voluntad individual.

PROYECTOS QUE IMPULSAN LA PARTICIPACIÓN

La jornada ha dado a conocer cuatro proyectos seleccionados en la convocatoria 2025 de la Red de Impacto de la Asociación Española Contra el Cáncer, que muestran distintas formas de trasladar la participación a iniciativas concretas, desde su participación en la investigación científica y la gobernanza hospitalaria hasta la creación de redes de representación y el diseño de nuevos modelos de seguimiento.

Entre las iniciativas difundidas se encuentra el 'Proyecto IRIS', presentado por la directora de la Fundación Avedis Donabedian, Carola Orrego, que impulsa el desarrollo de capacidades para la participación avanzada de pacientes con cáncer.

Por su parte, el responsable de comunicación de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón, Carlos Larroy, ha detallado la iniciativa 'Paciente Oncológico en Ciencia en Aragón', que trabaja para incorporar la perspectiva de los pacientes al ámbito científico.

El tercer proyecto, 'Jóvenes con Voz', lo ha presentado la jefa del área de participación del paciente en investigación del Instituto de Investigación San Juan de Dios, Begonya Nafría. La iniciativa impulsa una red de portavoces y el codiseño de rutas de seguimiento para supervivientes de cáncer pediátrico.

Por último, la oncóloga médica del Hospital Vall d'Hebron Claudia Valverde Morales ha abordado el proyecto 'De la experiencia a la influencia', que desarrolla un programa piloto de formación para pacientes en gobernanza hospitalaria y cocreación en investigación oncológica.

PASAR DE ESCUCHAR A LA INCORPORACIÓN EFECTIVA

La directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica, Isabel Orbe, ha apuntado que el "reto" que se debe afrontar ahora consiste en pasar de escuchar a los pacientes a incorporar su experiencia de forma efectiva en el funcionamiento de los centros sanitarios, en la investigación y en la toma de decisiones.

A su juicio, esto requiere reforzar las herramientas y los ecosistemas que hacen posible una participación efectiva, permitiendo que sus aportaciones se traduzcan en mejoras concretas.

La I Jornada de Pacientes con Voz nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia para compartir conocimiento y conectar a pacientes, familiares, profesionales, entidades sanitarias y administraciones públicas. Las conclusiones del encuentro se recogerán en un documento que servirá de punto de partida para la II Jornada de Pacientes con Voz, prevista para 2027, en la que se analizarán los avances y los cambios conseguidos.