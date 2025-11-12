AECC y su Fundación Científica estrenan el documental 'Conectando vidas: un reto en investigación contra el cáncer'

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y su Fundación Científica han estrenado este miércoles el documental 'Conectando vidas: un reto en investigación contra el cáncer', realizado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), en el marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación.

La película narra el recorrido de la subdirectora general de la AECC y directora científica de la Fundación Científica, Marta Puyol, y la joven estudiante de ingeniería biomédica Zaira por los centros de trabajo de los investigadores Ricardo Gargini, Luis Paz-Ares, Elena Castro e Itziar Otano.

En la presentación del documental, que ha tenido lugar en el cine Kinépolis de Alcobendas junto a estudiantes de Secundaria, han participado Puyol, Gargini, Otano y Zaira, quien se decantó por la investigación tras recibir un diagnóstico de cáncer. "Yo estoy aquí gracias a la investigación", ha afirmado destacando que ella también espera aporta su granito de arena en este ámbito.

Ricardo Gargini ha expresado su gratitud por estar frente a un auditorio lleno de futuro. A la hora de investigar, ha recalcado, "hay que ser creativos, buscar cosas nuevas", y eso está en las manos de las generaciones que vienen. Junto a su equipo, trabaja en un proyecto desarrollado en el Instituto de Salud Carlos III para buscar nuevas esperanzas frente a un tipo de cáncer agresivo que afecta al cerebro.

Por su parte, la investigadora Itziar Otano centra su trabajo en el cáncer de pulmón de célula pequeña, cuya supervivencia, en no llega al siete por ciento. Otano ha recomendado a los alumnos que quieran dedicarse a la investigación que nunca dejen de preguntarse cosas, que compartan sus inquietudes con los profesores, con la familia y con los amigos.

Al fin y al cabo, como ha comentado Zaira, "entrar en un laboratorio es apasionante". Son años de trabajo hasta obtener resultados, pero actualmente, según los datos de la Fundación Científica, se consigue un avance al día en investigación en cáncer en España.

En este contexto, la AECC ha resaltado que aporta como entidad 143 millones de euros de inversión en más de 750 proyectos en desarrollo, con la participación de más de 2.300 investigadores.