Archivo - La AECC dispone su sexta campaña 'La Compra de tu vida', con la que invita a la colaboración económica al hacer compras - TROTS1905/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha anunciado el lanzamiento de la sexta edición de 'La Compra de tu vida', campaña con la que invita a la colaboración económica tras hacer compras en supermercados, estaciones de servicio y tiendas.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo a colación de la celebración en febrero del Mes Mundial del Cáncer, puede ejecutarse tanto de manera física como 'online' con el objetivo de recaudar fondos para invertir más recursos en apoyo, prevención e investigación contra esta enfermedad.

Así, la recaudación de esta acción solidaria, que estará activa desde este viernes, 6 de febrero, y hasta el domingo, 15 del mismo mes, se destinará a la prevención y a los servicios gratuitos que presta la AECC.

Los interesados en participar en esta campaña podrán ampliar su ticket de la compra a partir de un euro en los establecimientos de más de una treintena de empresas que se han sumado a la causa, con lo que se ayudará a mejorar la vida de las personas con cáncer y sus familias. El listado completo de establecimientos colaboradores está disponible en la web de 'La Compra de tu vida', donde también se pueden realizar las donaciones de forma online.

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL

Por otra parte, la AECC pone de relieve el reciente lanzamiento de su modelo de atención integral basado en las prioridades que los pacientes oncológicos y sus familiares han identificado como aspectos esenciales para recibir un trato más humano e integral durante su tratamiento.

A juicio de esta organización, el referido modelo amplía de forma importante la cartera de servicios gratuitos que ofrece en áreas como nutrición, fisioterapia y jurídico-laboral. Con ello, se busca reivindicar la humanización del paciente durante todo el proceso oncológico