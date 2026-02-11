La AECC destaca que sus ayudas han contribuido a aumentar las investigaciones lideradas por mujeres - DEPARTAMENTO DE SALUD

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha puesto de manifiesto que las medidas impulsadas por su Fundación Científica han contribuido a aumentar los proyectos de investigación liderados por mujeres, ya que un 45 por ciento de sus ayudas para líderes de grupo se ha adjudicado a investigadoras, dato que era menor en 20 puntos porcentuales en 2020.

A colación de la celebración, este miércoles, 11 de febrero, del Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia, esta organización ha impulsado el informe 'Equidad de género en las ayudas a proyectos de investigación en cáncer de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer 2020-2025', que recoge que un 59 por ciento de sus ayudas han sido adjudicadas a mujeres.

Por su parte, un 62 por ciento de sus ayudas para las primeras etapas de la carrera investigadora han tenido como protagonistas a mujeres. Al respecto, se ha expuesto que, en el ámbito europeo, las investigadoras representan el 48 por ciento de las personas que obtienen título doctoral, pero tan solo el 30 por ciento se sitúa en el nivel más alto de la carrera investigadora.

Además, la AECC ha señalado que solamente un tercio de las publicaciones científicas son de mujeres. Por ello, ha destacado "este avance hacia la paridad", así como sus medidas impulsadas de extensión de la duración de las ayudas por bajas por maternidad, ayudas específicas para apoyar grupos emergentes, formación en liderazgo y el nuevo programa de mentorazgo.

VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LAS INVESTIGADORAS

No obstante, este informe también muestra que las mujeres siguen consolidando su carrera a una edad más tardía, entre tres y cinco años de diferencia respecto a sus compañeros masculinos, ante lo que esta organización aboga por visibilizar el trabajo de las investigadoras contra el cáncer, especialmente entre las más jóvenes, para despertar vocaciones científicas entre las niñas y adolescentes.

Así, la AECC, dentro del programa 'Ciencia para Todos', ha organizado el encuentro digital 'Living Science 2026-Investigadoras contra el cáncer', así como la exposición 'Investigadoras contra el cáncer', que se podrá visitar en diferentes lugares de España.

Junto a ello, también ha impulsado la difusión y visionado del documental 'Conectando vidas, un reto de investigación contra el cáncer', con coloquios con investigadoras en diferentes lugares, y ha dispuesto una plataforma web de testimonios de investigadoras.