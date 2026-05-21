La AECC destaca avances para anticipar la eficacia de inmunoterapia y quimio-inmunoterapia en cáncer de pulmón

Archivo - Radiografía cáncer de pulmón. - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Investigaciones apoyadas por la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid (AECC) en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro han identificado en el último año marcadores que pueden ayudar a anticipar la eficacia de la inmunoterapia y la quimio-inmunoterapia en cáncer de pulmón.

"Estos avances acercan la investigación hacia una medicina más precisa y personalizada, con tratamientos mejor adaptados a cada persona, con el objetivo de reducir efectos secundarios innecesarios", han destacado desde la AECC Madrid.

El equipo, en el que participa la investigadora predoctoral Marta Molina Alejandre, de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, ha identificado el biomarcador CXCL13, que puede medirse mediante un análisis de sangre tras el primer ciclo de inmunoterapia y permitiría anticipar si el tratamiento funcionará o habrá resistencia.

Para ello, se analizaron los niveles de CXCL13 antes y después del primer ciclo de inmunoterapia en 177 pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña, el cáncer de pulmón más común, incluidos en el estudio 'BLI-O'. Tras ello, los datos se validaron en un segundo grupo de 38 pacientes del ensayo clínico 'NADIM II', coordinado por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP).

Los resultados muestran que los pacientes que presentan niveles elevados de CXCL13 tienen más probabilidades de no responder a la inmunoterapia y de evolucionar de forma menos favorable.

QUIMIO-INMUNOTERAPIA

Asimismo, los investigadores confirmaron que se puede predecir la eficacia de la quimio-inmunoterapia en cáncer de pulmón mediante el análisis de linfocitos B. Este hallazgo abre la puerta a usar estas células del sistema inmunitario como biomarcadores predictivos y, con ello, orientar tratamientos más personalizados para los pacientes.

El equipo, apoyado por la AECC en Madrid, analizó muestras de sangre y del tumor de 123 pacientes incluidos en los ensayos 'NADIM' y 'NADIM II' del Grupo Español de investigación en Cáncer de Pulmón, estudiando tanto el comportamiento de los linfocitos B como su capacidad para organizarse dentro del tumor en unas estructuras, llamadas estructuras linfoides terciarias (ELT) y que funcionan como pequeños "centros de mando" del sistema inmunitario.

Según los resultados, ciertos patrones y niveles de activación de los linfocitos B y de estas estructuras predicen qué tumores responderán mejor a la quimio-inmunoterapia. Además, observaron que este tratamiento favorece la formación de más ELT que la quimioterapia sola, lo que podría explicar por qué es más eficaz.